BrixenClassics findet 2023 nicht statt

Brixen – Der Verwaltungsrat der Brixen Tourismus Genossenschaft und der Verein BrixenCultur haben nach eingehender Beratung einstimmig beschlossen, dass es leider aus finanziellen Gründen keine weitere Ausgabe von BrixenClassics mehr geben wird.

Der Anspruch der Organisatoren war es von Anfang an eine hochwertige, international anerkannte Musikveranstaltung als Dreiklang aus Musik, Wein und historischen Spielstätten zu konzipieren. Ein weiterer Anspruch war es lokale Musiker*innen mit einzubinden und die einheimische Bevölkerung an erstklassiger klassischer Musik teilhaben zu lassen. Dies ist in den zwei Auflagen der BrixenClassics gelungen: Als einziges Musikfestival in Südtirol hat BrixenClassics ein eigenes Orchester aus jungen, talentierten Musikstudierenden und erfahrenen Dozentinnen und Dozenten. Dabei waren auch Südtiroler Talente, die in Brixen mit dem Orchester musizieren und konzertieren durften. Weltstars wie Camilla Nylund, Juan Diego Flórez, Sir Bryn Terfel, Michael Volle, Albrecht Mayer, Daniel Hope haben in Brixen gastiert. Orte wie die Hofburg Brixen, das Kloster Neustift, Disco Club Max, Bars und die Gassen der Altstadt sowie die Weinberge rund um Brixen boten eine außergewöhnliche Bühne für die Darbietungen. Insgesamt haben mehr als 3.750 Besucher*innen die Konzerte der beiden Ausgaben besucht.

„Aus finanziellen Gründen kann BrixenClassics nicht fortgeführt werden“, so der Obmann der Brixen Tourismus Genossenschaft Moritz Neuwirth. „Wir haben nach der drastischen Reduzierung der öffentlichen Beiträge nach neuen privaten Sponsoren gesucht. Da diese Gelder bis heute nicht generiert werden konnten und solch ein umfangreiches Programm nur organisiert werden kann, wenn es ein entsprechendes Budget gibt, blieb uns leider kein anderer Weg.“

“Die beiden Veranstalter blicken mit Stolz auf das Erreichte zurück und bedanken sich bei dieser Gelegenheit bei allen Mitwirkenden und vor allem den vielen privaten Südtiroler Sponsoren und Institutionen, die BrixenClassics großzügig unterstützt haben”, heißt es in einer Aussendung.