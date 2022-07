Brixner Theologischen Kurse abgeschlossen

Brixen – Die traditionelle Studienwoche Ende Juni bildete auch heuer wieder den Höhepunkt und Abschluss der Brixner Theologischen Kurse an der Philosophisch-Theologischen Hochschule. Die Studienwoche 2022 wurde offiziell mit der feierlichen Diplomvergabe durch Bischof Ivo Muser an die 47 Absolventinnen und Absolventen abgeschlossen.

Die Brixner Theologischen Kurse bieten mit einem Grundkurs und den darauf aufbauenden Vertiefungskursen einen dreijährigen Aus- und Weiterbildungsweg an. Lehrende und Lernende treffen sich an jeweils 11 Samstagen und einer Studienwoche im Sommer, um gemeinsam Fragen zu stellen und Antworten zu suchen, um den christlichen Glauben in seiner Vielfalt zu entdecken, kennenzulernen und sich mit ihm vertraut zu machen.

Zum Abschluss der Studienwoche bedankte sich der Direktor der Brixner Theologischen Kurse, Christoph J. Amor, bei allen Studierenden für ihr Interesse und ihr Mitmachen bei den Vorlesungen und den liturgischen Feiern. Sein Dank galt ebenso dem gesamten Team für die gute Zusammenarbeit, die nicht nur Beruf, sondern auch Berufung sei.

Die Studienwoche schloss offiziell Bischof Ivo Muser durch die feierliche Diplomvergabe ab. Der Bischof überreichte den 25 Absolvierenden des Grundkurses und den 22 Absolvierenden des Aufbaukurses I die Teilnahmebestätigungen. Der Bischof unterstrich, dass es Aufgabe der Theologie sei, den Glauben zu interpretieren und zu übersetzen, und zwar verständlich. Es müsse immer wieder eine Sprache dafür gesucht und gefunden werden, die mit dem konkreten Leben zu tun hat. Es gehe um eine verantwortete und gläubige Rede von Gott, die hilft und dazu anregt Fragen zu stellen, die den Sinn des Daseins und des Lebendig-Seins erfahrbar machen.

Im Oktober beginnen wieder der Grundkurs, der Aufbaukurs I, sowie der BTHK-Plus-Kurs “Wort-Gottes-Feier”. Anfang 2023 werden auch die Brixner Theologischen Gespräche wieder aufs Neue angeboten. Anmeldeschluss ist Mitte Oktober 2022. Infos und Anmeldung: Tel. 0472 27121 – theologischekurse@pthsta.it