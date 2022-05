Bürgerrat der Euregio: Vorstellung in Brixen am 12. Mai

Arco/Brixen – 30 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Brixen, Hall und Arco werden den Euregio-Rat der Bürgerinnen und Bürger. Über das Bewerbungsverfahren die Bedeutung dieses neuen Gremiums, über die Aufgaben und Ziele des Rates haben heute im Euregio-Stand auf der Piazza Tre Novembre in Arco Kulturstadtrat Guido Trebo und Mitarbeitende der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino informiert. Auch Bürgermeister Alessandro Betta besuchte den Euregio-Stand. Bisher sind in den drei am Pilotprojekt beteiligten Gemeinden Hall, Brixen und Arco rund hundert Bewerbungen eingegangen, davon etwa 40 in Arco.

Bewerbungen noch bis 15. Mai

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Mai. Interessierte können sich noch bis zu diesem Zeitpunkt unter https://form.jotform.com/220742156687360 bewerben. Zudem kann das Teilnahmeinteresse in den Bürgerberatungsstellen oder Öffentlichkeitsbüros der Gemeinden bekundet werden. In Brixen haben Bürgerinnen und Bürger haben am Donnerstag, den 12. Mai, im Euregio-Stand ihre Bewerbung abzugeben. An diesem Tag wird das neue Gremium im Forum Brixen offiziell vorgestellt. Der Euregio-Stand ist von 18.30 bis 21.30 Uhr zugänglich.

Vorstellung in Brixen am 12. Mai

“Die Gemeinde Brixen hat sich sehr gefreut, einer der Initiatoren dieses Projekts zu sein, und ihre Bürger werden zusammen mit denen von Hall und Arco den ersten ‘BürgerInnenrat’ der Euregio bilden. Brixen liegt nicht nur im Zentrum der Euregio, sondern alle drei Sprachgruppen sind hier vertreten. Ich lade daher die Brixnerinnen und Brixner ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen, das eine Chance darstellt, Brücken innerhalb der Euregio zu bauen”, betont der Brixner Bürgermeister Peter Brunner.

Nach dem 15. Mai beginnt das Auswahlverfahren: Unter allen Bewerbungen werden zehn Personen für jede der drei Gemeinden ausgelost. Dabei werden Alter und Geschlecht sowie die Sprache berücksichtigt. Der neue “Euregio-BürgerInnenrat” wird dann sich anfangs Oktober in Arco konstituieren.