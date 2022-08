Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester bereisen die „neue Welt“

Meran – „Wir erkennen, dass ein Stück aus Amerika stammt, sobald wir es hören“, sagt der britische Violinist Daniel Hope. „Aber was ist es, dass diese Musik amerikanisch klingen lässt?“ Auf der Suche nach dem typischen amerikanischen Sound präsentieren Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester am 30. August im Meraner Kursaal eine Folksong-Bearbeitung von Aaron Copland und konfrontieren Broadway-Lieder von Kurt Weill, der 1935 in die USA ausgewandert war, mit dessen Songs für Brechts „Dreigroschenoper“. Und weil US-amerikanische Musik ohne den afroamerikanischen Einfluss nicht denkbar ist, ergänzt Hope diese Auswahl mit einem Jazz-Standard von Duke Ellington und einem Werk der Komponistin Florence Price.

Danach verlässt das Konzert die „neue Welt“, überquert den Atlantik und endet in der „alten Welt“ mit dem innovativen Blick des britischen Gegenwartskomponisten Max Richter auf Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Kühn streicht Richter Drei-Viertel aller Noten aus der Originalpartitur und verbindet das Barock-Highlight derart virtuos mit dem Post-Minimalismus des 21. Jahrhunderts, dass man diese „alte“ Musik plötzlich „neu“ hört. Beginn: 20.30 Uhr.

Der Geiger Daniel Hope ist seit 25 Jahren als Solist auf den Bühnen der Welt unterwegs. Der Gewinner des Europäischen Kulturpreises 2015 ist für seine musikalische Kreativität und für sein Engagement für humanitäre Zwecke weltweit bekannt. Seit Beginn der Saison 2016/17 ist Daniel Hope Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters. Daniel Hope war Schüler des Geigen-Pädagogen Zakhar Bron und von Yehudi Menuhin, der ihn auch nach seinem Studienabschluss 1996 unterstützte. Von 2002 bis 2008 war er jüngstes Mitglied des legendären Beaux Arts Trios. Für seine mehr als 25 CD-Aufnahmen erhielt er Auszeichnungen wie den Deutschen Schallplattenpreis, den französischen Diapason d’Or des Jahres, den Edison Classical Award, den belgischen Prix Caecilia, sieben ECHO-Klassik-Preise und zahlreiche Grammy- Nominierungen. Die CD-Veröffentlichung von Max Richters „Vivaldi Recomposed“, die es auf Platz eins der Klassik-Charts in 22 Ländern schaffte, gehört mit über 140.000 verkauften Exemplaren zu einer der meistverkauften CDs eines klassischen Künstlers. 2017 wurde ihm die neu geschaffene Position des Künstlerischen Leiters der Frauenkirche in Dresden übertragen. Seit 2020 ist er der Präsident des Beethoven-Hauses in Bonn. Daniel Hope lebt mit seiner Familie in Berlin.

1945 durch Edmond de Stoutz gegründet, zählt das Zürcher Kammerorchester heute zu den führenden Klangkörpern seiner Art. Unter der Leitung von Edmond de Stoutz und später von Howard Griffiths und Muhai Tang erlangte das Ensemble internationale Anerkennung. In der Ära mit dem weltweit angesehenen Principal Conductor Sir Roger Norrington, von 2011 bis 2015, konnte das Zürcher Kammerorchester seine Reputation nachhaltig festigen. 2017 wurde das Orchester für zwei CD Produktionen mit dem ECHO Klassik in der Kategorie „Klassik ohne Grenzen“ ausgezeichnet. Seit der Saison 2016/17 leitet Daniel Hope das Orchester als Musikdirektor.

