Das Thomas Quasthoff Jazz Quartett gastiert in Meran

Meran – Wenn Thomas Quasthoff über Jazz spricht, klingt das wie eine Befreiung. „Wie im Jazz völlig frei zu gestalten, ist in der Klassik verboten. Der klassische Künstler singt zwar seine eigene Interpretation, aber nie in freier Gestaltung, sondern höchstens so wie er denkt, dass es künstlerisch gemeint ist“, sagt der „Mann mit der schönsten Stimme der Welt“, der ein schlafwandlerisch sicheres Gespür für die angemessene Stilistik dessen hat, was er singt. Dies gilt für Opernarien, Kunst- und Volkslieder ebenso wie für Jazz, Pop und Soul. Schon lange hat er bewiesen, dass er mit einem enorm wandelbaren Bassbariton auch Genres beherrscht, die in der afroamerikanischen Musiktradition wurzeln. Als klassischer Sänger kehrte er der Bühne 2012 den Rücken – und hat als Jazz- und Soulinterpret einen Weg dorthin zurückgefunden. Sein Instrument ist heute das Mikrophon. Am 14. September tritt er im Kursaal mit seinem Quartett auf und präsentiert dort ein Jazzprogramm. Beginn: 20.30 Uhr.

Der Jazz ist für Christian Quasthoff kein Neuland. Anlässlich der Verleihung des Alternativen Nobelpreises trat er 2004 in der Berliner Philharmonie zusammen mit der Berliner Philharmonic Jazz Group auf. Im Publikum saß damals auch der Trompeter Till Brönner. Mit Brönner hat Quasthoff 2006 sein erstes Jazz-Album „Watch What Happens“ aufgenommen, auf dem Jazz- Klassiker zu hören sind wie George und Ira Gershwins „There’s A Boat That’s Leavin’ Soon For New York“, Frederick Loewe und Alan Jay Lerners „I’ve Grown Accustomed To Her Face“, Richard Rodgers und Lorenz Harts „My Funny Valentine“, Duke Ellingtons „In My Solitude“ oder Charlie Chaplins „Smile“. 2018 erschien das Album „Nice ’n‘ Easy“ bei OKeh/Sony Music. Es war Thomas Quasthoffs erste Produktion mit einer Bigband. Er erfüllte sich damit einen lang gehegten Traum, große Jazz-Klassiker mit der NDR Bigband und seinen langjährigen musikalischen Partnern Frank Chastenier (Klavier), Dieter Ilg (Bass) und Wolfgang Haffner (Schlagzeug), die auch in Meran auf der Bühne stehen, einzuspielen.

Kartenbüro: Freiheitsstraße 29, Meran

Öffnungszeiten: 9.00 – 13.00 |17.00 – 19.00 Uhr

Samstags 9.00 – 13.00 Uhr, sonntags geschlossen

Tel. 0473/49 60 30

www.meranofestival.com