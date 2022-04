Die Filmfreunde von Prad & Stilfs starten wieder!

Prad – Nach einer „Corona-bedingten“ Zwangspause nehmen die Filmfreunde Prad & Stilfs ihre Tätigkeit wieder auf. Über zwei Jahre mussten unsere Fans auf die nächste Darbietung warten.

Am Freitag, den 20. Mai ist es wieder so weit. Gezeigt wird die überarbeitete Fassung des Films von Roland Rieder „Spuren der Vergangenheit“, der bereits 2019 uraufgeführt wurde. Wegen des grausigen Wetters damals kamen aber nur wenige Kinobesucher in den Genuss dieses Leckerbissens.

Die Vorführung findet wie gewohnt in der Mittelschule von Prad mit Beginn um 19.30 Uhr statt.

Der Eintritt ist wie immer frei!