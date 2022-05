Die Messe im Pustertal ist zurück!

Bruneck – Ab Morgen, Samstag 7. bis Dienstag 10. Mai findet die 42. Auflage der Tipworld und damit eine der beliebtesten Veranstaltungen im gesamten Pustertal statt. Auf das Muttertagswochenende mit abwechslungsreichem Programm folgen wieder zwei informative Fachbesuchertage für alle Hoteliers und Gastronomen der Gegend.

Nach zwei Jahren Zwangspause meldet sich die Traditionsveranstaltung mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück: heuer etwas später als gewohnt vom 7. bis 10. Mai! Das Programm am Wochenende ist wieder ganz auf Familien, Junge und Junggebliebene ausgerichtet und wartet mit einigen passenden Initiativen am Muttertag auf – natürlich mit kostenlosem Kinderprogramm. Montag und Dienstag bleiben wie gewohnt den Fachbesuchern vorbehalten und an allen Veranstaltungstagen stehen zudem Besichtigungen von zwei neuen Wahrzeichen von Bruneck an.

Südtiroler Qualitätshandwerk auf der Tipworld

Traditionell einen großen und wichtigen und viel besuchten Teil des Ausstellungsbereiches nimmt das Südtiroler Qualitätshandwerk ein, mit Betrieben weit über das Pustertal hinaus. Diese nutzen ihre Teilnahme auf der 42. Auflage der Traditionsmesse wieder als einmaligen Treffpunkt zur Knüpfung geschäftlicher Kontakte in einem familiären Ambiente. Heuer sind 16 Mitgliedsbetriebe des Wirtschaftsverbandes für Handwerker und Dienstleister lvh.apa auf der Pusterer Leistungsschau vertreten und präsentieren sich bestens vorbereitet auf die Anforderungen der heimischen Tourismuswirtschaft.

Tägliche Besichtigungstouren

Nach einer kurzen Winterpause wurden vor Kurzem die Arbeiten an der Großbaustelle des zukünftigen NOI Techpark in Bruneck wieder aufgenommen. Hier entsteht auf einer Fläche von rund 6.000 m² ein Zentrum für nachhaltige Mobilität. In rund einem Jahr werden spezialisierte Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Ausbildung unter einem Dach zusammenwirken, um Zukunftstrends und Technologien des für das Pustertal so relevanten Automobilsektors zu fördern und damit die Wettbewerbsfähigkeit ganz Südtirols zu stärken. Täglich um 10.00 Uhr werden geführte Besichtigungen zur Großbaustelle des NOI Techpark in Bruneck angeboten.

Sogar zwei Mal pro Tag – um 11.00 und 15.00 Uhr – gewährt die Intercable Arena Bruneck Blicke hinter ihre Kulissen. Die Multifunktionsarena stellt die Eissportarten in den Fokus und bietet mit zwei internationalen Standards entsprechenden Eisflächen sowie Südtirols erster Curling-Halle beste Bedingungen zum Ausüben der verschiedensten Disziplinen. Mit einer maximalen Kapazität von 4.000 Zuschauern, einem eigenen Gäste-, Familien-, Presse- und Premiumsektor, 120 Parkplätzen, hauseigenem Fanshop und Gastronomie sowie der schnellen Wandelbarkeit hin zu nicht-eisbezogenen Events, setzt die Intercable Arena Bruneck neue Maßstäbe im Pustertal und darüber hinaus.

42. Tipworld

Samstag, 7. bis Dienstag, 10. Mai, jeweils von 9.30 bis 18.00 Uhr

Stegener Marktplatz in Bruneck

Das Ticket holt man sich am besten online und im Voraus, denn dann kostet es nur 4 Euro und gilt zudem südtirolweit als Gratis-Fahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände! Vor Ort

an den Kassen kostet das Tagesticket 5 Euro, für Jugendliche bis 17 Jahren und Senioren ab 65 Jahren 3 Euro.

Kinder bis sechs Jahre kommen gratis auf die Pusterer Traditionsmesse. Der Besucherparkplatz beim Haupteingang kostet 3 Euro. Am besten fährt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, z. B. mit dem Zug, für den es vom Bahnhof Bruneck einen direkten Zugang zum Messegelände gibt.

Weitere Informationen zur Tipworld unter: www.tipworld.it/de