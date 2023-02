Digitale “Erinnerungslandschaft” zeigt NS-Terror in Tirol

Eine digitale “Erinnerungslandschaft” zum Nationalsozialismus soll die Gräuel jener Zeit in Tirol sichtbar machen. Eine von der Universität Graz entwickelte digitale Landkarte zeigt anhand von 230 Gedenkzeichen in 58 Gemeinden Erinnerungsorte und seine Geschichten. Nach den Bundesländern Vorarlberg, Steiermark und Kärnten wurde das Projekt auch in Tirol ausgerollt. Besonderen Wert wurde auf das Vermittlungsangebot gelegt, das sich speziell an Lehrerinnen und Lehrer richtet.

Diese sollten bestenfalls an die Gemeinden der Schulen anschließen, hieß es am Montag seitens der Verantwortlichen unisono bei der Projektpräsention in Innsbruck. “Wichtig ist es, die Aufmerksamkeit für die unmittelbare Umgebung zu schärfen”, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Genau das sei mit der “digitalen Erinnerungslandschaft” (DERLA) erfolgt: “Erinnerungsorte und Opferbiografien sind nun in dieser Form erstmalig sichtbar”.

Auch Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) betonte den Nutzen der nun für Tirol aus der Taufe gehobenen “Erinnerungslandkarte”: “Mit dem digitalen Weg kann man dieses so relevante Wissen über den Holocaust vermitteln, das nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie man es bräuchte”. Dieses Wissen sei jedoch wichtig, um unter anderem “anti-demokratische Bewegungen zu verhindern”, so der Landeshauptmann.

Solche digitale Methoden zur Vermittlung brauche es auch deshalb, weil “es nicht mehr viele Zeitzeugen gibt”, sagte Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). Mit DERLA sei es jetzt auf innovative Weise möglich, “Kindern und Jugendlichen ein Erinnern an die damaligen Gräueltaten in der NS-Zeit zu ermöglichen”, so Hagele.

Das gelinge am besten, wenn den Kindern und Jugendlichen klar würde, dass sich diese Taten nicht “irgendwo anders”, sondern “vor der Haustüre ereignet hätten”, gab Irmgard Plattner, Vizerektorin von der ebenfalls am Projekt beteiligten Pädagogischen Hochschule Tirol, zu bedenken. Dadurch werde ein “Denkprozess” angestoßen.

Anstoßen wolle man diesen Prozess mit “mehreren Elementen”, wie der Tirol-Leiter des Projekts, Historiker Horst Schreiber, sagte. So gebe es etwa eine “interaktive Landkarte”, bei der man beispielsweise nach Art des Gedenkens, also etwa Grab, Straße, Statue oder Gedenktafel, filtern kann. In den Detailseiten findet man “Name, Adresse, Texte und Fotos” zu den jeweiligen “Gedenkzeichen”. Mit gezielten Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsvideos sollen schließlich Kinder und Jugendliche Zugänge zu den Themen finden, so Schreiber.

Am Projekt “Digitale Erinnerungslandschaft Österreich (DERLA) – Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus – Dokumentieren und vermitteln” arbeiten das Centrum für Jüdische Studien der Uni Graz, das Holocaust-Education Institut des Wissenschaftsministeriums und das Zentrum für Informationsmodellierung der Universität Graz. Förderungsgeber sind u.a. der Zukunftsfonds des Landes Steiermark, der Zukunftsfonds bzw. auch der Nationalfonds der Republik Österreich, die Stadt Graz, das Land Vorarlberg und das Land Tirol. Das Vorhaben basiert auch auf einer umfangreichen Forschungsarbeit, die als Publikation vorliegt: “Orte und Zeichen der Erinnerung. Erinnerungszeichen für die Opfer von Nationalsozialismus und Krieg in der Steiermark” von Heimo Halbrainer, Gerald Lamprecht und Georg Rigerl.

Nach Tirol soll schließlich bald das “im Projekt fortgeschrittene Bundesland Burgenland” folgen sowie Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich, wie Projektleiter Gerald Lamprecht betonte. Auch die restlichen Bundesländer sollen nachziehen, auch Potenzial für eine “Grenzüberschreitung”, etwa in Richtung Südtirol und Trentino, sei vorhanden, so Lamprecht.