Drususkaserne Schlanders: Abrissarbeiten gestoppt – wie geht es weiter?

Schlanders – Am frühen Morgen des 5. Oktobers haben an der Palazzina Commando und der Palazzina Misurata der Drususkaserne Schlanders die Abrissarbeiten begonnen. Dies geschah durch eine Dringlichkeitsverordnung, die durch den Bürgermeister Dieter Pinggera am Abend des 4. Oktobers unterschrieben und am Morgen des 5 Oktobers veröffentlicht wurde. Dieser Verordnung ging ein Schreiben des Gemeindesekretärs Dr. Georg Sagmeister voraus, das Sicherheitsmängel und Risiken auf dem Gelände und in den Gebäuden beschrieb.

Aufgrund einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2016 sollen drei Gebäude auf dem gesamten Areal abgerissen und durch neue Wohnhäuser ersetzt werden. Das Gebäude, in dem sich das Gründer- und Innovationszentrum BASIS Vinschgau Venosta befindet, das alte Servicegebäude, ist von dem Abriss ausgenommen und wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Jedoch sollen bis fünf Meter vor das Gebäude der BASIS in drei Baulosen ein privater Kondominienbau, ein Gewerbegebiet und die Erweiterung der Berufsschule entstehen.

Bereits zwischen 4.00 und 5.00 Uhr am Morgen rollten die Bagger an und die Arbeiten an einem Teil des Kasernen-Ensembles begannen. Die beauftragten Baufirmen Marx AG und Mair Josef & Co. KG kamen mit sechs schweren Maschinen, während die Ortspolizei den gesamten Platz absperrte. Anrainerinnen und Anrainer machten sich bereits am frühen Morgen ein Bild der Lage. Auch die Nutzerinnen und Nutzer des Kreativviertels der BASIS waren früh am Ort des Geschehens.

Wie sich bald herausstellte wusste ein großer Teil des Gemeinderats und der Verwaltung nichts von der Nacht- und Nebelaktion und war sichtlich bestürzt über die Vorgehensweise.

Um 10.30 Uhr trafen die Carabinieri aus Schlanders ein, um das Abrissvorhaben zu stoppen. Bis dahin waren die Abrissarbeiten schon weit fortgeschritten. Durch die Landeskonservatorin Karin Dalla Torre wurde ein Baustopp erwirkt. Da zurzeit noch eine bauhistorische Untersuchung läuft, gab es eine Vereinbarung mit dem Bürgermeister die Ergebnisse abzuwarten. Dies ist so nicht erfolgt.

Nun wird anhand eines Lokalaugenscheins ermittelt, was es noch zu retten gibt oder wie hoch der entstandene Schaden ist. Auch die Vorgehensweise des Abrisses wird auf Ordnungsmäßigkeit und Zulässigkeit überprüft. Es gab verschiedene Einwände, welche die vorschnelle, aktionistische Vorgehensweise, die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit, die mögliche Nachnutzung und den respektlosen Umgang mit Bestandsressourcen kritisieren.

„Das historische gewachsene Dorfquartier rund um das Areal, die Gebäude und der freie Platz der ehemaligen Drususkaserne haben volkswirtschaftlich, kulturell und als tertiärer Bildungsstandort ein großes Potential und Alleinstellungsmerkmal für das gesamte Dorf, den Vinschgau, ganz Südtirol und weit darüber hinaus“, erklären Vertreter von BASIS Vinschgau Venosta.

Die BASIS wolle einer organischen, bedarfsorientierten Entwicklung Raum geben und habe deshalb eine Petition ins Leben gerufen.