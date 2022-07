Ein Peaknick inmitten der duftenden Latschenkiefer

Sexten – In der stimmungsvollen Atmosphäre des „Staddila Winkl“ im Fischleintal veranstaltet der Tourismusverein Sexten am Donnerstag, 28. Juli, ab 18 Uhr das „Peaknick“. Bei gemütlichem Beisammensein werden die Teilnehmer mit köstlichen Spezialitäten in einzigartigem Ambiente verwöhnt, begleitet von guter Musik und dem Duft der Latschenkiefer.

Das Peaknick fand 2019 erstmals zur Feier des 150-jährigen Jubiläums der Erstbesteigung der Dreischusterspitze im Staddile Winkl statt, wo vor vielen Jahrzehnten die ersten, pionierhaften Besteigungen der Sextner Dolomiten ihren Ursprung hatten.

Die hier typischen Latschenkiefer sorgen dabei nicht nur für ein besonderes Ambiente, sondern finden Sich auch im eigens kreiierten Menü der beiden Köche Bernhard Aichner und Egon Oberleiter und den Kreationen des Barman Claudio wieder. Ausschließlich lokale und regionale Produkte finden sich in den besonderen Kreationen wieder.

Hier am Rande des Naturparks Drei Zinnen wird zudem auf Ruhe und Nachhaltigkeit geachtet: ohne Strom und mit ausschließlich wiederverwertbaren Utensilien, kein Lärm und kein Müll.

Ein Abend, um abzuschalten

Die Teilnehmer müssen nichts mitbringen, außer der Lust auf einen schönen Abend in der Natur. Umrahmt wird der Abend von Duos „Jungegg“ und „Cose di famiglia“.

Für eine Teilnahme per Mail bei info@sexten.com anmelden. Der Preis für den gesamten Abend beträgt 150 Euro für zwei Personen. Weitere Einzelheiten zu der Veranstaltung werden den Teilnehmern nach der Buchung mitgeteilt. Bei schlechtem Wetter wird das Peaknick auf einen anderen Termin verschoben.