Steinhaus – Was hat das einzige große Barockschloss im Vorarlberg mit dem Bergbau im Ahrntal zu tun? Darum geht es am 21. September bei einem Vortrag am Standort Steinhaus und online.

Das Land vor dem Arlberg verdankt dem Bergbau im Ahrntal sein einziges großes Barockschloss, Schloss Gayenhofen. Der Bau des schönsten baulichen Wahrzeichens der dortigen Stadt Bludenz wurde von den Grafen Sternbach, Gewerken des Ahrner Handels, beauftragt und durch den Bergwerksfaktor Johann Josef Gassmayr realisiert.

Wie es dazu kam, erläutert der Vorarlberger Historiker und Archivar Manfred Tschaikner im Vortrag „Ein Südtiroler Schloss in Vorarlberg und sein Architekt aus dem Ahrntal“, der besonders auch den aus Steinhaus gebürtigen Faktor Gassmayr würdigt. Seine maßgebliche Beteiligung am Schlossneubau und sein Lebensweg sind erst seit kurzem bekannt und durchaus wert, der Vergessenheit entrissen zu werden.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 21. September um 18.00 Uhr bei freiem Eintritt am Standort Steinhaus und online auf dem YouTube-Kanal des Museums unter diesem Link statt.