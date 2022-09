Erstes VKE Spielbusfestival auf den Bozner Talferwiesen ein voller Erfolg

Bozen – Am Sonntag, den 18. September, wurde auf den Talferwiesen in Bozen, das erste Spielbusfestival des VKE – Verein für Kinderspielplätze und Erholung organisiert. Gemeinsam mit „Ali per giocare“ – dem italienischen Spielbus-Dachverband, wurden hunderte von Kindern, Eltern und Großeltern dazu eingeladen gemeinsam zu spielen, Zeit zu verbringen und Spaß zu haben.

Ein buntes Treiben aus Bewegungsspielen, Kreiseln, Tretfahrzeugen, Bastelecken, Musikinstrumenten, Spielen für die Kleinsten, Präzisionsspielen und natürlich der nicht wegzudenkende Rollrutsche – dem Markenzeichen des VKE – wurde vom Team des VKE gemeinsam mit den Spielbuskolleg*innen aus ganz Italien entlang der Talferwiesen in Bozen aufgebaut. Ein besonderes Highlight war Ciclotto aus Rom mit seinem mit einem Fahrrad betriebenen Karussell.

Der erste Spielbus des VKE wurde im Jahr 1980 angekauft. Seit mehr als 40 Jahren legt der VKE Spielbus mehr als 10.000 km pro Jahr zurück und bringt Spiel und Spaß auf die südtiroler Straßen und Plätze.

Mit Freude, Kreativität und einem wundervollen Gleichgewicht zwischen Innovation und Entdeckung der Spiele von Früher, mit einem stetigen Augenmerk auf die Umwelt, fördert der VKE seit beinahe 50 Jahren die ideenreiche Erfindungsgabe der Kinder in jedem Alter und setzt sich somit für das Recht aufs Spiel aller Kinder und eine kinderfreundliche Gesellschaft ein.

Um 11.00 Uhr wurden bei schönstem Herbstwetter von der Präsidentin des VKE, Franca Riesch De Pasquale und der Direktorin des VKE, Angelika Stuefer mit Hilfe des kleinen Tommy drei neue Spielbusse des Vereins offiziell eingeweiht und den Kindern übergeben. Der Ankauf der drei neuen Spielbusse war dank der großzügigen finanziellen Unterstützung ermöglicht (Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen, Stiftung Südtiroler Sparkasse, Raiffeisenkassen, Aspiag, Pfifftoys, Studio Kaspar, Progart und Tophaus).