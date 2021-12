Erwin-Ortner-Preis für Chormusik 2021 geht an Manuel Schuen

Den Preis des Erwin-Ortner-Fonds zur Förderung der Chormusik erhält heuer der aus Südtirol stammende Organist Manuel Schuen. Er studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, leitet seit 2008 die Kirchenmusik in der Wiener Michaelerkirche und ist Organist an der dortigen historischen Sieber-Orgel von 1714. Zudem ist er Gründer und Leiter des Ensembles Vox Archangeli und des Chorus Michaelis. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird heuer zum 34. Mal vergeben.

Von: apa