Euregio-Jugendfestival in Rovereto eröffnet ­

Rovereto/Bozen – “Innovation und Tradition” ist das Motto des diesjährigen Euregio-Jugendfestivals, zu dem sich von heute bis zum 24. September 2022 Jugendliche aus den drei Ländern eingefunden haben.

­­

Jugendliche von 16 bis 19 Jahren aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, Besichtigungen, Begegnungen, Diskussionen und Workshops mit Fachleuten und politischen Verantwortungstragenden: Das diesjährige und bisher elfte Euregio-Jugendfestival ist heute (21. September) in der Casa Moggioli, dem Informations- und Koordinationszentrum der Euregio in Trient, eröffnet worden. Euregio-Generalsekretärin Marilena Defrancesco und das Team der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino empfingen die Jugendlichen und stellten ihnen die Aufgaben und Zuständigkeiten des Europäischen Verbunds territorialer Zusammenarbeit EVTZ vor. Anschließend ging es nach Rovereto weiter, wo ein Ratespiel weitere Einblicke in die Euregio-Länder eröffnete.

Mit der Europaregion, den drei Ländern und mit dem Thema der Innovation werden sich die Jugendlichen in den kommenden Tagen bis zum Samstag, 24. September, auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang stehen auch Besuche bei innovativen Mechatronik-Unternehmen, dem Technologiepark “Progetto Manifattura”, dem MART und der Sternwarte am Monte Zugna auf dem Programm.

Am Samstag, den 24. September, besichtigen die Jugendlichen die Gefallenenglocke “Campana dei Caduti” auf dem Bergvorsprung südöstlich der Altstadt, dem sogenannten Miravalle. Dort werden sie mit dem Euregio-Präsidenten und Landeshauptmann des Trentino zu einem Austausch zusammentreffen.

Das Euregio-Jugendfestival ist ursprünglich als “wandernde Veranstaltung” konzipiert worden, in deren Rahmen die Jugendlichen an den drei Tagen durch die drei Euregio-Landesteile touren. Corona-bedingt musste auch in diesem Jahr davon abgesehen werden