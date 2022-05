Euregio-JungforscherInnenpreis: Bewerbungen noch bis 15. Mai möglich

Bozen – Junge Forscherinnen und Forscher, die am Thema “Gesundheit und Regionalität in der Euregio” arbeiten, können sich noch bis zum 15. Mai 2022 um den “Euregio-JungforscherInnenpreis” bewerben. Der Preis, den Wirtschafts- und Handelskammern der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino stiften, wird in diesem Jahr zum elften Mal vergeben. Die Forschungsarbeiten sollten aus den Fachbereichen Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaften, Gesundheitsstudien, Natur- und technische Wissenschaften oder Rechts- und Geisteswissenschaften sowie Sportwissenschaften kommen.

Studierende in und aus der Euregio bis 35 Jahre zugelassen

Zur Bewerbung zugelassen sind junge Forschende bis zum vollendeten 35. Lebensjahr, die also nach dem 19. August 1987 geboren sind, und entweder an einer Universität, Hochschule und Forschungseinrichtung in der Europaregion oder aus der Euregio stammend an einer Universität, Hochschule oder Forschungseinrichtung weltweit tätig sind. Interessierte sind dazu eingeladen, eine englische Kurzfassung ihrer Forschungsarbeit mittels Online-Formular einzureichen.

5000 Euro für das beste Forschungsprojekt

Der Jungforscher oder die Jungforscherin mit dem besten Projekt erhält 5000 Euro. 2500 Euro wird für den zweiten Platz vergeben, während für den dritten Platz eine Prämie von 1000 Euro vorgesehen ist.

Informationen erteilt das gemeinsame Büro der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino, Ansprechperson ist Andreas Eisendle (Tel. +39 0471 402 026; +43 512 5082351; andreas.eisendle@euregio.info). Auch auf der Webseite sind die Informationen zur Ausschreibung abrufbar.