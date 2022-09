Euregio-Kultur-Donnerstag: Ein Abend im Zeichen der Lokalgeschichte

Bozen – Der Euregio-Abend am 22. September widmet sich dem “Marsch auf Bozen”, einem bedeutenden Ereignis der Südtiroler Geschichte.

­An jedem vierten Donnerstag im Monat können Interessierte im Kulturverein Waaghaus in der Bozner Laubengasse 19 Kultur erleben. Die Veranstaltungsreihe “Euregio-Kultur-Donnerstage” bietet die Möglichkeit, in verschiedene Themen der Euregio einzutauchen, an Workshops teilzunehmen und Gleichgesinnte zu treffen. Die Initiative wurde im heurigen Februar von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und dem Kulturverein Waaghaus ins Leben gerufen.

Am kommenden Donnerstag, 22. September 2022, ab 19 Uhr steht der nächste Kultur-Donnerstag an. Dieses Mal wird die Veranstaltungsreihe mit einem historischen Themenabend fortgesetzt und trägt den Titel “Marsch auf Bozen”. Der Abend ist also dem folgenschweren Ereignis gewidmet, das zur Absetzung des Bozner Bürgermeisters Julius Perathoner und des Zivilkommissars Luigi Credaro führte. Durch authentische Berichte lokaler und nationaler Zeitungen werden die damaligen Ereignisse für das Publikum lebendig aufbereitet.

Die italienische Journalistin Astrid Panizza und der deutsche Journalist Thomas Sinha führen das Publikum durch den Abend. Sie lesen die Zeitungsartikel in deutscher und in italienischer Sprache vor. Es findet keine Simultanübersetzung statt. Die Kulturveranstaltung wird vom Kleinen Chor Bozen musikalisch untermalt.