Meran – Es ist eines der erfolgreichsten jungen Streichquartette: Die „Süddeutsche Zeitung“ attestierte dem Goldmund Quartett ein „exquisites Spiel“ und eine „vielschichtige Homogenität“. Jetzt tritt das vielfach ausgezeichnete Ensemble zum ersten Mal beim südtirol festival merano . meran auf. Das Gastspiel mit zwei Konzerten, auf die eine Begegnung mit dem Publikum folgt, beginnt am 24. August auf Schloss Katzenzungen in Prissian mit Puccinis Chrysanthemen-Elegie, Fazıl Says „Divorce“-Quartett, das von Entfremdung, Streit und finaler Scheidung in der universellen Sprache der Musik erzählt und Mendelssohns Quartett Nr. 4. Am 25. August spielt das Goldmund Quartet auf Schloss Baslan in Tscherms Haydns Quartett Nr. 53 „Die Lerche“, das 1790 für eine Konzertreise nach London entsteht, einen „Lansamen Satz“, den der 22-jährige Anton Webern als Schüler bei Arnold Schönberg schreibt und Schuberts „Der Tod und das Mädchen“. Beide Konzerte der Reihe „young artists portrait“ beginnen um 20.30 Uhr.

Das Goldmund Quartett besteht aus Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore. Die Preisträger der International Wigmore Hall String Competition 2018 und der Melbourne International Chamber Music Competition 2018 wurden von der European Concert Hall Organisation als Rising Stars der Saison 2019/20 ausgewählt. Darüber hinaus wurde dem Quartett im März 2020 der Musikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung verliehen. 2020 veröffentlichte Berlin Classics „Travel Diaries“, das dritte Album des Goldmund Quartetts mit Werken von Wolfgang Rihm, Ana Sokolovic, Fazıl Say und Dobrinka Tabakova.

Shuttlebusse sind für beide Konzerte verfügbar. (Busterminal Therme Meran, Vorbestellung: 0473 496030)