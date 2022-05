Flashmob zur Erinnerung an die Istanbul-Konvention

Bozen – Das Wachrütteln darf nicht aufhören, davon sind zahlreiche Frauen und Männer überzeugt. Ein Gedenktag wird zum Aktionstag: Am 11. Mai 2011, vor genau elf Jahren, wurde die Istanbul-Konvention zur Vorbeugung und Bekämpfung gegen Gewalt an Frauen unterzeichnet.

Aus diesem Anlass haben heute am frühen Abend an die 200-300 Menschen am Bozner Waltherplatz Politik und Gesellschaft mit einem Flashmob zum Handeln angeregt. Dabei wurde das mexikanische Lied „Canción sin miedo“ von Vivir Quintana, zuerst in seiner Originalsprache Spanisch und ein zweites Mal in einer deutsch-italienisch-ladinischen Version, lautstark gesungen. Es handelt sich um eine der mittlerweile bekanntesten feministischen Hymnen für Demonstrierende weltweit gegen Gewalt an Frauen, erstmals vorgetragen 2020 im lateinamerikanischen Zentrum der vierten Frauenbewegungswelle. Die Teilnehmenden in Bozen, darunter auch Chöre, wollen damit erneut auf die Forderungen des Manifests von Frauenmarsch-Donne in marcia aufmerksam machen, vor allem auf die zu stärkende Unterstützung der Frauenhäuser und Beratungsstellen für Frauen und Kinder, Opfer von Männergewalt. Solange die Istanbul-Konvention nicht gänzlich umgesetzt ist und die Präventionsbemühungen aller (von Kindergarten und Schule über Ordnungskräfte, Gerichte, Medien bis hin zu Gesundheitseinrichtungen usw.) greifen, solange fordert die Initiative zum Protest auf.

Femizide sind Spitze des Eisbergs

Letzte Zahlen in Italien: Wir sind bei 34 ermordeten Frauen in den ersten 4 Monaten von 2022 (einer davon im nahen Trentino). 2021 waren es insgesamt 118. In Österreich sind es ca. 30 im Jahr bei einer Bevölkerung von nur knapp 9 Millionen. Das ist sogar eine höhere Inzidenz als im italienischen Durchschnitt. Und: Wir vergessen nicht! Jeden der 29 Femizide in Südtirol in den letzten 30 Jahren (#EineVonUns).

Die Istanbul-Konvention

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wurde am 11.5.2011 vom Europarat übernommen und ist am 1.8.2014 in Kraft getreten. Das Abkommen legt internationale und VERBINDLICHE Richtlinien fest, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Menschenrechtsverletzung und als direkte Folge der Ungleichstellung von Frauen und Männern definieren. Darüber hinaus geben die 4 P (prevention, protection, prosecution, policies) klare Vorgaben und umfassende Instrumente, um Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wirkungsvoll zu bekämpfen. Zentraler Punkt: die Potenzierung der Gewaltschutzzentren als spezifische Einrichtungen im Allgemeinen und vor allem in den Bereichen Prävention und Schutz. Italien hat die Istanbul Konvention zwar als eines der ersten Länder ratifiziert und mit dem Gesetz Nr. 77 von 2013 rechtskräftig gemacht. Die Umsetzung lässt aber auf sich warten, und so war Italien 2020 vielfach vertragsbrüchig. Davon spricht sehr detailliert der von der Expertengruppe GREVIO ausgearbeitete Bericht.