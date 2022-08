“Fokus stärker auf Bedürfnisse und Anliegen der Jugendlichen legen”

Bozen – Südtiroler Jugendring (SJR), netz I Offene Jugendarbeit, Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD) und Kinder- und Jugendanwaltschaft weisen anlässlich des Internationalen Tags der Jugend am 12. August darauf hin, wie wichtig es ist, den Fokus verstärkt auf die Bedürfnisse und Anliegen junger Menschen zu legen.

„Pandemie, Klimakrise, lange Ausbildungswege, Umbrüche am Arbeitsmarkt, Inflation sowie die Frage nach leistbarem Wohnraum fordern besonders junge Menschen heraus. Sie erfordern neue Antworten und mutige Entscheidungen von Verantwortungsträger*innen in Politik und Gesellschaft“, äußert sich Philipp Tarfusser, Stellvertretender Vorsitzender des Südtiroler Jugendrings.

Gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel, der dazu führt, dass es immer weniger Kinder und Jugendliche sowie Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt, wird deutlich, wie wichtig es ist, auf die Bedürfnisse der jungen Leute einzugehen. „Es kommt der gesamten Gesellschaft zugute, wenn wir die Anliegen junger Menschen ernst nehmen und konkret handeln“, betont Daniela Höller, Kinder- und Jugendanwältin.

„Mehr Praxiserfahrung in der Berufsausbildung, mehr berufsbegleitende Studiengänge, flexiblere Arbeitsmodelle, familienfreundliche Arbeitsplätze, leistungsgerechte Entlohnung bei leistbaren Lebenserhaltungs- und Wohnkosten – all das brauchen wir, damit junge Menschen in Südtirol gut leben können“, unterstreicht Sonja Plank, Vorsitzende der AGJD.

„Als Aufgabe der Gesellschaft, als unsere Aufgabe sehen wir es, junge Menschen dabei zu unterstützen, den Umgang mit Unsicherheiten zu erlernen, dass sie trotz dieser erfahren, wie sie selbst wirksam sein und Zuversicht entwickeln können. Das ist die Grundlage für ihren aktuellen und zukünftigen Teil der Verantwortung in der Gesellschaft“, resümiert Nothdurfter Wolfram, Präsident des Dachverbandes netz I Offene Jugendarbeit.