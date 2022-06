Gartennächte 2022: Das erste S von STS in Meran

Meran – Gert Steinbäcker – das erste S von STS – wird auf seiner wohl letzten Tour die Kurstadt Meran beehren. Am kommenden Donnerstag, also am 23. Juni wird er in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff live zu erleben sein.

Es war im Jahr 2017 – also vier Jahre nach Beendigung der Live-Aktivitäten von STS – als Gert Steinbäcker & Band bei ihren ersten Konzerten durch Österreich im Mai 2017 einen triumphalen Erfolg feierten.

Neben den großartigen und unvergesslichen Songs wie „Großvater“ und „Und irgendwann bleib i dann dort“ und viele andere seiner Hits präsentiert Gert Steinbäcker neue Lieder aus seinem Soloalbum „Ja eh“ (VÖ 2016). 7-Soloalben gibt es bereits von Gert Steinbäcker, davon 2 Sampler, alle mit Gold ausgezeichnet. 1985 wurde er mit dem Amadeus Award als bester Textdichter Österreichs ausgezeichnet, auf den er sehr stolz ist. Gert Steinbäcker war und ist ein Mann klarer Worte und die flossen immer auch in seine Lieder mit ein. Es waren nie gesungene Botschaften, sondern authentische Empfindungen, die es zu hören gibt.

Die Termine:

23.06.2022 Gert Steinbäcker & Band (Österreich)

Cordes y Butons (Südtirol)

14.07.2022 Shaggy (Jamaika)

19.07.2022 Passenger (Großbritannien)

10.08.2022 Ecos de Siboney – The Grandchildren of Compay Segundo (Kuba)

25.08.2022 Haydn Orchester (Trentino-Südtirol)

Konzertbeginn: jeweils um 21.00 Uhr, außer am 23.06.22 um 20.00 Uhr

Einlass: ab 18.00 Uhr mit der Möglichkeit, die Gärten zu besichtigen.

Kartenvorverkauf:

In allen Athesia Buchhandlungen

Online-Ticket: www.ticketone.it