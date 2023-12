Golden-Globes-Nominierungen werden verkündet

In Beverly Hills werden am Montag (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 81. Golden Globe Awards bekannt gegeben. Die Verleihung in 27 Film- und Fernsehkategorien ist für den 7. Jänner geplant. Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Rund 300 Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Filme wie “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer” oder “Barbie” gelten in dieser Preissaison als Favoriten. Zwei neue Kategorien werden eingeführt: “Cinematic and Box Office Achievement” für Filme mit weltweiten Kino-Einnahmen von mindestens 150 Millionen Dollar sowie im Fernsehbereich die Sparte “Best Stand-up-Comedian”.