Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen

Von: APA/AFP

In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Unter den Nominierten ist das ORF-Radiosymphonieorchester. Große Favoritin ist Pop-Superstar Beyoncé, sie ist für elf Auszeichnungen nominiert. Mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen im Laufe ihrer Karriere ist Beyoncé bereits Rekordhalterin bei den Grammys. Den prestigeträchtigsten Preis für das beste Album hat sie allerdings noch nie gewonnen.

Mit dem Album “Cowboy Carter”, einer Hommage an die afroamerikanischen Wurzeln der Country-Musik, konkurriert Beyoncé im Rennen um den Hauptpreis diesmal unter anderen gegen Taylor Swift, Billie Eilish, Charlie XCX und Sabrina Carpenter.

Es gibt diesmal auch eine Nominierung mit Österreich-Bezug: Das ORF-Radiosymphonieorchester unter Dirigentin Marin Alsop hat Chancen auf die Trophäe für die beste Orchesterperformance mit ihrer Einspielung von John-Adams-Werken. Die Gala in LA wird stark unter dem Eindruck der seit Wochen am Rande der kalifornischen Metropole wütenden Brände stehen. Bei der Show sind zahlreiche Solidaritätserklärungen an die Opfer der Katastrophe und an die Feuerwehr zu erwarten.