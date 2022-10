Groovy Zither: Südtiroler Jugendliche bei Musikprojekt in Hof

Gemeinsam mit deutschen und österreichischen Zitherspielenden hat Südtirols Zitherjugend in der Freiheitshalle in Hof bei Salzburg gerockt. (Foto: LPA/Stefan Mücksch)

Salzburg/Bozen – Gemeinsam mit deutschen und österreichischen Zitherspielenden hat Südtirols Zitherjugend in der Freiheitshalle in Hof bei Salzburg gerockt.

­­

Die Zither ist ein eher selten gesehenes Instrument, das in den Alpenländern eine lange Tradition hat und derzeit wieder vermehrt Kinder und Jugendliche anspricht. So waren es rund 40 Zitherschüler und -schülerinnen aus ganz Südtirol, die Ende September zu einem Konzert nach Österreich aufbrachen.

Schülerinnen und Schüler der Musikschulen Klausen, Bruneck, Gröden, Ritten und Brixen nahmen unter der Leitung von Reinhilde Gamper und Mara Vieider und mit Betreuung von Alexandra Kammerer und Erik Moar sowie Tamara Gamper an dem Jugendprojekt “Groovy Zither” teil.

Auf der Bühne in der Freiheitshalle in Hof bei Salzburg standen für sie 50 Zithern bereit. Zu den Südtiroler Jugendlichen gesellten sich acht deutsche und zwei österreichische Zitherschüler. Gemeinsam brachten sie zunächst ein Stück des Komponisten Jonas Brinckmann zur Aufführung, dann faszinierten die Musizierenden aus Südtirol das Publikum mit Schlagzeug, E-Basszither, E-Zither in Kombination mit einem Kübelsong, Tanz und Gesang. Das Programm reichte von traditioneller Volksmusik, Liedern aus Renaissance und Barock bis hin zu moderner Pop-Musik. Eine kreative Vertonung des Kurzfilms “Vogelschreck” von Pixar war das Highlight des Konzerts. Unter großem Applaus verließen die jungen Stars die Bühne.

“Projekte wie dieses leisten einen wesentlichen Beitrag zur Jugendmusikarbeit in Südtirol”, heißt es aus der Landesmusikschuldirektion, “sie tragen dazu bei, dass Werte und Traditionen gelebt werden.”