Haydn Orchester eröffnet Konzertsaison

Bozen – Unter der Leitung von Ottavio Dantone startet das Haydn Orchester mit Werken von Igor Strawinsky und Joseph Haydn in die Konzertsaison 2022/2023.

Am 11. Oktober um 20.00 Uhr eröffnet das Haydn Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Ottavio Dantone im Konzerthaus Bozen die sinfonische Saison 2022/2023. Auf dem Programm dieses Konzerts, mit dem die zweite von Giorgio Battistelli verantwortete Spielzeit beginnt, stehen die Ballettmusik „Pulcinella“ von Igor Strawinsky und die Sinfonie Nr. 94 „mit dem Paukenschlag“ von Joseph Haydn. Die Solistinnen und Solisten in „Pulcinella“ sind Lucia Cortese (Sopran), Anicio Zorzi Giustiniani (Tenor) und Mirco Palazzi (Bass). Das Konzert wird am Mittwoch, dem 12. Oktober in Trient wiederholt.

Abonnements und Einzelkarten sind online unter www.haydn.it und an der Theaterkasse des Stadttheaters Bozen erhältlich.

Die Kombination von Strawinsky und Haydn geschieht an diesem Abend nicht zufällig. Während sich die musikalische Romantik im 19. Jahrhundert am Vorbild Beethoven und an dessen „langem Schatten“ abarbeitete, setzten sich Komponisten im 20. Jahrhundert eher mit den „Klassikern“ Haydn und Mozart auseinander. Strawinsky geht noch weiter zurück und verknüpft im neoklassizistischen Ballett „Pulcinella“ Themenvorlagen des Barockkomponisten Giovanni Battista Pergolesi mit modernen Rhythmen und Harmonien. Das Werk wurde 1920 in Paris uraufgeführt. Haydns Sinfonie Nr. 94 gehört zu den „Londoner Sinfonien“, die von 1791 und 1795 für seine Konzertreisen nach England entstehen. Die Bezeichnung „mit dem Paukenschlag“ bezieht sich auf einen überraschenden Fortissimoschlag im zweiten Satz.

Ottavio Dantone wurde 1960 in Cerignola geboren und absolvierte sein Orgel- und Cembalostudium am Konservatorium in Mailand. 1985 erhielt er den ersten Preis beim Concours International de Paris, 1986 gewann er den Wettbewerb in Brügge, wobei er beide Male der erste italienische Cembalist war, der einen derartigen internationalen Erfolg errang. Seit 1996 leitet er die Accademia Bizantina in Ravenna, ein Kammerorchester, mit dem er bereits seit 1989 zusammenarbeitet. In den letzten Jahren trat er neben seiner Tätigkeit als Cembalist und Leiter von kleineren Ensembles zunehmend als Operndirigent auf, wobei er sein Repertoire um die Musik der Klassik und Romantik erweiterte. Als Operndirigent debütierte er 1999 in der ersten modernen Aufführung von Giuseppe Sartis „Giulio Sabino“ im Teatro Comunale Alighieri in Ravenna. Seine Karriere führte ihn zu den wichtigsten Konzerthäusern und Festivals der Welt. 2020 wurde er von Staatspräsident Sergio Mattarella mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik ausgezeichnet. Seit 2022 ist er der Chefdirigent des Haydn Orchesters. Im September 2023 übernimmt Ottavio Dantone die Rolle des Musikalischen Leiters bei den renommierten Innsbrucker Festwochen der Alten Musik.