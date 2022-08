Herbert Pixner Projekt beim Kronplatz Music Summer

Reischach – Ausgefallene Projekte oder Konzertorte sind eine seiner Spezialitäten: Am kommenden Sonntag, den 28. August wird das Herbert Pixner Projekt live im Rahmen des Kronplatz Music Summers auf dem Gipfel des Kronplatz auf 2.275 Meter auftreten. Die mit internationalen Künstlern besetzte Konzertreihe auf 2.275 Metern Meereshöhe ist ein ganz besonderes Konzertangebot und wurde von Showtime Agency in Zusammenarbeit mit metaevents und dem Kronplatz ins Leben gerufen.

Das Herbert Pixner Projekt des in Südtirol geborenen Multiinstrumentalist, Komponist und Produzent Herbert Pixner, zusammen mit seinen kongenialen Bühnenpartnern Manuel Randi, Heidi Pixner und Werner Unterlercher zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Acts in der Sparte „neue & progressive Volksmusik“. Das erfolgsverwöhnte Quartett hat kürzlich ihr 13. Album mit dem Titel “SCHIAN” veröffentlicht.

Das Herbert Pixner Projekt ist eines der größten musikalischen Aushängeschilder Südtirols. “Euphorie, Energie, Spannung, Improvisation – ein Feuerwerk aus alpenländischer Musik, Flamenco, Gipsy-Jazz, Blues, Rock und Worldmusik”: So oder ähnlich überschlagen sich die Kritiker mit Lob über das Quartett rund um den Südtiroler Multiinstrumentalisten Herbert Pixner. Und es ist tatsächlich so: wer einmal ein Konzert des Herbert Pixner Projekts erlebt hat, weiß – oder besser gesagt – fühlt, was damit gemeint ist.

Das Konzertticket gilt bereits ab 9.00 Uhr für die Auffahrt mit der Seilbahn auf den Kronplatz, und ermöglicht es dem Publikum, den Tag auf dem Gipfel zu verbringen. Der Kronplatz bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: aktiv oder entspannt, sportlich oder kulturell und nicht zuletzt auch kulinarisch in einer der zahlreichen Hütten und Bergrestaurants. Das Ticket beinhaltet die Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn, die ganztägige Parkdauer an der Talstation und natürlich den Eintritt für das Konzert. Das Konzert beginnt um 18.00 Uhr.

Der Kronplatz Music Summer:

28.08.2022 Herbert Pixner Projekt

04.09.2022 Edoardo Bennato & Band

Wichtige Informationen:

Das Konzertticket beinhaltet:

• Eintritt zum Konzert

• Berg- und Talfahrt ab Bruneck/Reischach oder Olang

• Parkplatz an der Talstation

Das Konzert findet auf 2.275 Metern Meereshöhe ohne Konzertbestuhlung statt, es wird daher folgende Ausstattung dringend empfohlen:

• gut isolierte Picknickdecken und/oder Sitzkissen

• der Location entsprechende warme wetterfeste Kleidung und Regenschutz

Es werden die am Veranstaltungstag gültigen Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus angewandt.

Weitere Informationen:

https://www.showtime-ticket.com

https://www.metaevents.it

https://www.kronplatzevents.com/de/kronplatzmusicsummer