Herbstlesewoche für Kinder und Jugendliche: Fünf Autoren in Südtirol

Bozen – In der Woche vom 10. bis 14. Oktober 2022 sind fünf Autorinnen und Autoren von Kinder- und Jugendbüchern aus Deutschland und Österreich in Südtirol zu Gast. Sie werden an Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie in Öffentlichen Bibliotheken 60 Lesungen anbieten.

Zu den wichtigsten zeitgenössischen Bilderbuchkünstlern gehört Tobias Krejtschi, Jahrgang 1980. Der freischaffende Illustrator und Autor arbeitet als Dozent. Seine Bücher sind in mehreren Sprachen erschienen und mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert. Seine Kindertage verbrachte er in Dresden, die Jugendjahre und Schulzeit im fränkischen Odenwald, in Hamburg studierte er an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Illustration mit den Abschlüssen Diplom Designer und Master of Arts. Heute reist er für Ausstellungen, Lesungen und Workshops in die ganze Welt.

Torben Kuhlmann, Jahrgang 1982, ist ein freiberuflich arbeitender Illustrator und Kinderbuchautor. Er lebt in Hamburg und war eigentlich schon immer kreativ: Bereits in der Schule zierten kleine Flugzeuge, kuriose Maschinen und dampfende Eisenbahnen seine Arbeitshefte. 2014 schloss er sein Studium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg im Studiengang Illustration und Kommunikationsdesign mit seinem ersten Kinderbuch “Lindbergh – Die Geschichte einer fliegenden Maus” erfolgreich ab. “Lindbergh” ist im Januar 2014 erschienen und hat seitdem eine kleine Reise um die Welt gestartet.

Annette Mierswa, die 1969 in Mannheim zur Welt kam, studierte in Hildesheim angewandte Kulturwissenschaften, absolvierte währenddessen ein Praktikum bei Lenfilm in Sankt Petersburg und machte eine Dramaturgie-Assistenz am Schauspiel Köln. Anschließend arbeitete sie für Film und Fernsehen. Nach der Geburt ihrer Kinder machte sie eine Ausbildung für therapeutisches Lesen und Schreiben und legte damit einen Grundstein für ihre späteren Geschichten. Das 2008 erschiene Buch “Lola auf der Erbse” wurde gleich ein großer Erfolg. Die Verfilmung wurde weltweit auf Festivals präsentiert und erhielt viele internationale Preise. Seit 2018 schreibt die Autorin auch Jugendbücher und hat eine Reihe zu aktuellen, unterrichtsrelevanten Themen, wie zum Beispiel “Wir sind die Flut” zum Klimaaktivismus oder “Instagirl” zu den Themen Soziale Medien und Selbstdarstellung veröffentlicht.

Aus Wien stammt Lena Raubaum, die 1984 in der österreichischen Hauptstadt als Lena Wiesbauer geboren wurde und auch heute lebt. Als Autorin schreibt sie Gereimtes und Ungereimtes für Kleine, Große und alle dazwischen. Darüber hinaus ist sie ausgebildete Schauspielerin, Sprecherin, Fachtrainerin, Yogalehrerin und Teil des Künstlerinnen-Kollektivs Neigungsgruppe Schabernack im Atelier Brutstätte in Wien.

Die mehrfach ausgezeichnete Autorin Elisabeth Steinkellner wurde 1981 geboren und wuchs im südlichen Niederösterreich auf. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Sozialpädagogin und ein Studium der Kultur- und Sozialanthropologie in Wien. Ihre Arbeiten wurden unter anderem mit dem Hans-im-Glück-Preis, dem Feldkircher Lyrikpreis, dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis, dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien und dem Outstanding Artist Award ausgezeichnet. Die Autorin lebt und arbeitet in Baden bei Wien.

Schon seit über 40 Jahren veranstaltet die Landesabteilung Deutsche Kultur jeweils im Herbst und im Frühling Autorenbegegnungen, um Kindern und Jugendlichen die deutschsprachige Literatur näher zu bringen und die Lesebegeisterung zu fördern. Im Rahmen der Lesewochen vermittelt das Landesamt für Bibliotheken und Lesen Autoren für Leseveranstaltungen an Öffentliche Bibliotheken und Schulen. Die nächsten Autorenwochen für Kinder und Jugendliche finden im Frühjahr statt.