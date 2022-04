Heute Abend: Symbolischer Akt gegen Kriegsverherrlichung

Blumau – Eine Delegation des Südtiroler Heimatbundes und der Südtiroler Schützen und sowie Vertreter des KZ-Gedenkkomitees „Campo d’Isarco“ werden am Samstagabend, um 19.30 Uhr in Blumau, in der Breien-Straße, vor dem in Erinnerung an das Mussolini-Konzentrationslager aufgestellten KZ-Gedenkstein, ein symbolisches Zeichen gegen Kriegsverherrlichungen und für den Frieden in der Welt setzen.

Von: luk