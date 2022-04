Hotelfachschüler aus Prag im Meraner Kaiserhof

Meran/Prag – Zehn Schüler und Schülerinnen aus Prag besuchten die Landeshotelfachschule Kaiserhof.

Am Vormittag nahmen sie am praktischen Unterricht in der Schule teil und nachmittags standen verschiedene Exkursionen auf dem Programm. Unter anderem besichtigte die Gruppe das Touriseum, den Marlinger Erlebniskeller, die Obstgenossenschaft CAFA sowie die Kellerei Meran Burggräfler. Einige Schüler nahmen auch am Theorieunterricht teil und präsentierten die tschechische Hotelfachschule.

Außerdem gaben sie interessante Informationen über die Tschechische Republik. Begleitet wurde die Gruppe von den Lehrpersonen Boris Agostini und Ondrei Vacek. Ein Höhepunkt war die Zubereitung eines typischen tschechischen Menus, einschließlich Service für geladene Gäste. Insgesamt war die Gruppe acht Tage in Meran.

Im Herbst werden 10 Schüler und Schülerinnen der Hotelfachschule Kaiserhof im Rahmen der Begabtenförderung eine Woche zu einem Gegenbesuch nach Prag fahren. Für die Organisation und Auswahl der Schüler und Schülerinnen zuständig sind der Vizedirektor Andreas Erlacher und Walter Mairhofer. Es könnte der Beginn eines regelmäßigen Austausches zwischen der Hotelfachschule Prag und der Landeshotelfachschule Kaiserhof sein, freut sich der Direktor des Kaiserhofes, Hartwig Gerstgrasser.