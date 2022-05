Am 13. Mai: Vortrag zu Verschwörungstheorien in Brixen

Brixen – Verschwörungstheorien sind seit einigen Jahren allgegenwärtig und viele mussten erfahren, wie bestimmte Überzeugungen Familien entzweien können. Lambert Jaschke, Referent für Weltanschauungsfragen der Diözese Gurk, befasst sich seit Jahren mit Verschwörungstheorien – am 13. Mai ab 19.30 Uhr informiert er in der Cusanus Akademie in Brixen im Vortrag “Im Netz (un-)heimlicher Mächte?” darüber, wie sie funktionieren.

Zeiten großer Krisen, Umbrüche und Unsicherheit waren und sind immer die Stunde der Verschwörungstheorien. So erleben sie seit dem 11. September 2001 und besonders in der Corona-Pandemie eine neue Konjunktur. Sie entfalten durch eine Fülle an Publikationen und besonders durch die elektronischen Medien eine noch nie dagewesene Breitenwirkung. Ihren Wahrheitsanspruch erheben sie offen in „alternativen Informationsquellen“ oder subtil als unterhaltsame Fiktion in Romanen, Filmen und TV-Serien. So stoßen Verschwörungstheorien nicht nur auf große Akzeptanz, sondern beeinflussen – Hand in Hand mit „Fake News“ und „Alternativen Fakten“ – sogar politische Verantwortungsträger. Manches mag man als harmlose Spinnerei abtun können. Doch was Außenstehenden absurd erscheint, ist für Anhänger durchschaute, „entlarvte“ Realität. Bereits mittelalterliche Judenpogrome und neuzeitlicher Hexenwahn zeugen von der grausamen Eigendynamik mancher Verschwörungsmythen.

Nahezu jede und jeder ist mit Verschwörungstheorien konfrontiert: Manche erscheinen uns plausibel und faszinierend. Andererseits fühlen wir uns überfordert, wenn Angehörige oder Freunde uns mit angeblichen „Tatsachen“ überschütten. Deshalb soll in diesem Vortrag mit Gesprächsmöglichkeit folgenden Fragen nachgegangen werden: Was sind Verschwörungstheorien? Wie „funktionieren“ sie (Ursachen, Denkmuster, Verbreitung)? Wie gefährlich sind sie? Wie kann man mit ihnen umgehen?