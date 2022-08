Internationale Jugendkonferenz in Regensburg: Vertreter aus Brixen dabei

Regensburg – Anfang August lud Regensburg erneut zur zweijährig stattfindenden Internationalen Jugendkonferenz ein. Unter dem Motto „One world. Our chance. Time to act.“ wurde vom 31.07. bis 6.08.2022 ein vielseitiges Programm geboten. Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren waren aus fünf Ländern zur Konferenz angereist: Ukraine, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Italien und Deutschland. Auch vier Südtiroler Jugendliche waren zusammen mit ihren Betreuern in Regensburg.

In verschiedenen Workshops diskutierten Jugendliche über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen sowie Fragen rund um die Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. Außerhalb der Konferenz wurde ein spannendes Freizeitprogramm geboten. So hatten die Jugendlichen die Chance internationale Bekanntschaften zu knüpfen und ihre Sprachkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Das Highlight der Konferenz war die Abschlussveranstaltung, an welcher der Brixner Stadtrat für Jugend Peter Natter und der Brixner Gemeinderat Philipp Gummerer teilnahmen.

Stadtrat Natter war von der Jugendbegegnung begeistert: „Das Treffen bietet eine gute Gelegenheit für die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern zusammenzuwachsen, gemeinsame Ideen und Ansichten zu teilen, sowie Sprachhürden zu meistern. Mit der Jugendkonferenz setzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zeichen des Friedens in Europa. Das ist gelebte Städtepartnerschaft.“

Die Veranstalter der internationalen Jugendkonferenz „We R international“ sind mit dem positiven Feedback ihres Besuchs zufrieden und die Jugendlichen freuen sich bereits auf ein baldiges Wiedersehen.