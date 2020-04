Junger dänischer Dichter Yahya Hassan gestorben

Der junge dänische Dichter Yahya Hassan ist tot. Er ist am Mittwoch im Alter von 24 Jahren gestorben, teilte sein Verlag Gyldendal am Donnerstag mit. Hassan sei ein junger Mann “mit enormem Talent” gewesen, schrieb Verlagschef Simon Pasternak auf Instagram. “Das ist eine Katastrophe.” Hintergründe zu seinem Tod wurden zunächst nicht bekannt.

Der dänische Rundfunksender DR berichtete jedoch, dass Hassan tot in seiner Wohnung gefunden worden sei. Anzeichen einer kriminellen Handlung gebe es nicht, schrieb der DR unter Berufung auf die Polizei.

Der 1995 in Aarhus geborene Hassan hatte mit der Gedichtsammlung “Yahya Hassan” 2013 sein Debüt gefeiert. Das Werk wurde vielfach ausgezeichnet und gilt mit mehr als 120.000 verkauften Exemplaren als bestverkaufte lyrische Sammlung eines Debütanten in der dänischen Geschichte. 2019 hatte Hassan das Nachfolgewerk “Yahya Hassan 2” herausgebracht, das allerdings weitaus weniger Erfolg hatte als die erste Sammlung.

In den Gedichten schrieb Hassan über seine Kindheit im Westen von Aarhus, Gewalt, Drogen, das Einwanderermilieu und äußerte zudem scharfe Kritik an der muslimischen Gemeinschaft. Das führte dazu, dass er unter anderem Morddrohungen erhielt und länger unter Personenschutz stand. In mehreren Videos auf Facebook hatte er in der Vergangenheit davon berichtet, in einen Bandenkonflikt verwickelt zu sein.