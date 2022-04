Jungpriester Kocevar und Lezuo übernehmen ihre ersten Pfarreien

Bozen – Diözesanbischof Ivo Muser hat mit Wirkung zum 1. September 2022 verschiedene Personalentscheidungen getroffen. Unter anderem werden Peter Kocevar zum Pfarrer der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Meran und Michael Lezuo zum Pfarrer von Latzfons und zum Pfarrseelsorger von Feldthurns ernannt. Walter Visintainer, Leiter der Seelsorgeeinheit Dekanat Leifers, wird zusätzlich zum Pfarrer von St. Jakob ernannt.

Die Personalveränderungen in der Übersicht:

Peter Kocevar, Kooperator in Taufers im Pustertal, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Pfarrer der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Meran ernannt.

Michael Lezuo, Kooperator von Mals, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Pfarrer von Latzfons und zum Pfarrseelsorger von Feldthurns ernannt.

Walter Visintainer, Dekan und Leiter der Seelsorgeeinheit Dekanat Leifers, Pfarrer von Leifers, Branzoll, Pfatten, Seit sowie Steinmannwald, wird zusätzlich zum Pfarrer von St. Jakob bei Bozen ernannt.

Luca Cemin, Domkapitular an der Kathedrale und Kooperator in Brixen, wird von seinem Auftrag als Kooperator in Brixen entpflichtet und zum Spiritual am Priesterseminar ernannt.

Francesco Diodati, Kooperator in Leifers, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Kooperator für Brixen und Milland (Gläubige italienischer Muttersprache) ernannt.

Valentino Maraldi, Kooperator in Brixen und Beauftragter für die Seelsorge an der Freien Universität Bozen, wird von seinem Auftrag als Kooperator in Brixen entpflichtet und zum Kooperator von Leifers ernannt.

Gottfried Ugolini, psychologischer Berater für Mitarbeitende im kirchlichen Dienst, Referent für Prävention von sexuellem Missbrauch und von Gewalt sowie Pfarradministrator von St. Jakob bei Bozen, wird von seinem Auftrag als Pfarradministrator von St. Jakob bei Bozen entpflichtet. Er wird als fixe Aushilfe an Sonn- und Festtagen in den Pfarreien von Mals und Umgebung seelsorglich wirken.

Massimiliano de Franceschi, Pfarrer von Maria Himmelfahrt in Meran, Vorsitzender des Ausschusses des Solidaritätsfonds für Priester und geistlicher Assistent der AGESCI Trentino-Südtirol, wird vom seinem Auftrag als Pfarrer von Maria Himmelfahrt in Meran entpflichtet. Er wird ein Sabbatjahr machen.

Georg Martin, Dekan und Pfarrer von Klausen, Pfarrseelsorger von Feldthurns, Latzfons, Gufidaun, Waidbruck und Kollmann, wird von seinem Auftrag als Pfarrseelsorger von Latzfons und Feldthurns entpflichtet.

Florian Pitschl, Domkapitular und Bußkanoniker an der Kathedrale in Brixen, Spiritual am Priesterseminar und Priesterseelsorger, wird von seinem Auftrag als Domkapitular an der Kathedrale in Brixen und als Spiritual am Priesterseminar entpflichtet. Er bleibt Bußkanoniker und Priesterseelsorger.

Josef Schwarz, Seelsorger von St. Andrä, Afers, Lüsen, Sarns und Abeins, wird von seinem Auftrag entpflichtet.