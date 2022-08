Konzert mit Aussicht: Herbert Pixner Projekt begeistert über 1.500 Besucher

Reischach – Schmissig, frech und SCHIAN: Mit diesen drei Worten lässt sich der Auftritt des Herbert Pixner Projekts kurz und allumfassend beschreiben, das gestern als drittes von insgesamt vier Konzerten im Rahmen des Kronplatz Music Summers – organisiert von Showtime Agency in Zusammenarbeit mit metaevents und dem Kronplatz – stattgefunden hat. Über 1.500 Besucherinnen und Besucher haben sich am Sonntag auf den Weg zum Kronplatz gemacht, um diesem besonderen Konzert mit Aussicht beizuwohnen.

Musikalische Berührungsängste? – Fehlanzeige

Ohrenschmeichelnde Wohlklänge und Dysharmonien fanden ebenso Platz wie treibende Rhythmen und getragene Walzer. Und genau das ist es, was die Musik von Herbert Pixner ausmacht. Mit charmanter Selbstverständlichkeit greift er Elemente aus verschiedenen Genres auf und zieht sie einmal durch seine Steirische Harmonika. Das Ergebnis waren ein rund zweistündiges Konzert und ein begeistertes Publikum. Atemberaubend waren sowohl die Musik als auch das umliegende Panorama, das ein stimmiges “Bühnenbild” für dieses Konzert darstellte.

Fesselnd bis zum Schluss

Vom ersten Ton an zogen die vier Musiker das Publikum in ihren Bann und ließen sie erst nach dem frenetischen Schlussapplaus wieder los. Es war ein verdienter Applaus, denn das, was das Quartett auf der Bühne geboten hat, war ein Genuss für Ohren und Augen. Die Dramaturgie der Konzertortes tat ihr Übriges dazu: Trotz eines kurzen Regenschauers vor dem Konzert und frischer Temperaturen konnte das Publikum neben dem Konzert auch das Naturschauspiel, welches sich im Hintergrund abspielte, genießen. Nach einem Regenbogen gab es einen farbenprächtigen Sonnenuntergang als Draufgabe.

Das nächste und letzte Konzert des Kronplatz Music Summers 2022:

04.09.2022: Edoardo Bennato & Band

