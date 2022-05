Konzertpremiere mit freiem Eintritt

Meran – Das Euregio-Jugendblasorchester führt das Siegerwerk des Kompositionswettbewerbs auf, den der Landtag zum 50. Jahrestag des 2. Autonomiestatuts ausgeschrieben hat: „Memoria Dignum“ von Tobias Psaier. Uraufführungen am 7. Mai in Meran, am 8. Mai in Rovereto. Freier Eintritt, Live-Übertragung auf Facebook und YouTube.

Anlässlich des Europatages gibt es am 7. Mai im Meraner Kurhaus und am 8. Mai im Zandonai-Theater in Rovereto eine doppelte Uraufführung: das Siegerwerk des Kompositionswettbewerbs, das der Südtiroler Landtag zur Feier des 50. Jahrestags des 2. Autonomiestatuts ausgeschrieben hat.

Unter den verschiedenen Initiativen, die der Südtiroler Landtag zum 50. Jahrestag des 2. Autonomiestatuts gesetzt hat, wollte man mit einem Kompositionswettbewerb ein besonderes Augenmerk auf die Kultur und die Jugend legen. Südtiroler Komponisten und Komponistinnen waren eingeladen, ein Werk für symphonisches Blasorchester zu komponieren, das Siegerwerk wird vom Euregio-Jugendblasorchester uraufgeführt, dirigiert von Johann Finatzer, Franco Puliafito und Wolfram Rosenberger.

Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist Partner der Initiative, die auch vom Trentiner Landtag unterstützt wird, während mit dem künstlerischen Aspekt des Kompositionswettbewerbs zum Thema „50 Jahre 2. Autonomiestatut 1972-2022“ der Südtiroler Künstlerbund, die Stiftung Haydn von Bozen und Trient, der Verband Südtiroler Musikkapellen und die Hochschule für Musik „Claudio Monteverdi“ Bozen betraut wurden. Die Jury mit Manuela Kerer, Eduard Demetz (Musikhochschule Monteverdi), Thomas Ludescher, Meinhard Windisch, Johann Finatzer (Verband Südtiroler Musikkapellen) und Gianni Olivieri (Stiftung Haydn) hatte das Beste aus 10 eingesandten Werken zu küren. Die Wahl fiel auf „Memoria Dignum“ von Tobias Psaier, 26, Komponist und Multiinstrumentalist aus Teis, Villnöss.

Bei den Konzerten am 7. und 8. Mai werden neben „Memoria Dignum“ auch weitere Werke aufgeführt – darunter zwei Einsendungen, die die Jury für beachtlich befunden hat: „Cincanta“ von Ivan Marini und „Esse“ von Marcello Fera. Die beiden Veranstaltungen – an denen auch die Präsidenten der drei Landtage der Euregio und die Landeshauptleute von Südtirol und Trentino teilnehmen werden – sollen ein Moment des Feierns und der Freude sein, aber auch des Nachdenkens über die Errungenschaften des Zweiten Autonomiestatuts.

Die Konzerte werden live auf der Facebook-Seite und auf dem Youtube-Kanal des Landtags übertragen.