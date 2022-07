Künstler Philipp Putzer bekommt Residenzplatz

Bozen – Die Stiftung Südtiroler Sparkasse und der Südtiroler Künstlerbund haben zum 4. Mal einen offenen Wettbewerb für ein Auslandsstipendium für Kunstschaffende im Bereich Bildende Kunst ausgeschrieben.

Der Residenzplatz an der Cité Internationale des Arts in Paris geht nach Judith Neunhäuserer 2019, Linda Jasmin Mayer und Jasmine Deporta in diesem Jahr an den jungen Künstler Philipp Putzer.

Die Cité Internationale des Arts in Paris, getragen von einer französischen Stiftung, bietet in 326 Studios Künstler aus aller Welt Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Die Stiftung Sparkasse und der Südtiroler Künstlerbund haben für Südtirol von 2019 bis 2022 ebendort einen Studioplatz mit jährlich je einem Belegungsrecht erworben. Der Zeitraum des Studienaufenthaltes beträgt 3 Monate, von 3. Juli – 27. September 2022.

Ziel des Wettbewerbs ist die Förderung von Künstler, die Mitglied des Südtiroler Künstlerbundes und im Bereich Bildende Kunst tätig sind sowie das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das Stipendium ist für die künstlerische Entwicklung von professionell arbeitenden Künstler und dem Nachwuchs bestimmt. Der Auslandsaufenthalt soll ermöglichen, Verständnis und Kenntnis der Kultur des Gastlandes zu erwerben, Entwicklungen der Kunstszene vor Ort zu studieren, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen, Anregungen zu gewinnen und infolgedessen nach Abschluss des Stipendiums eine Ausstellung in Bozen in der Galerie Prisma auszurichten.

Insgesamt haben sich 13 Künstler für den Residenzplatz in Paris beworben. Die Einsendungen wurden durch die Fachjury Konrad Bergmeister (Präsident Stiftung Südtiroler Sparkasse), Bart van der Heide (Direktor Museion Bozen), Alexander Zoeggeler (Präsident Südtiroler Künstlerbund), Lisa Trockner (Direktorin Südtiroler Künstlerbund) sowie der Kuratorin und Leiterin des Kunstforums Unterlands Brigitte Matthias – eingehend geprüft bevor eine Entscheidung für die drei Finalisten Claudia Corrent, Philipp Putzer, Valeria Stuflesser gefällt wurde. Aus diesen Dreiervorschlag der Fachjury hat der interne Ausschuss der Cité des Arts Vincent Gonzalvez – Head of the residency Department und Souraya Kessaria – External Relations Officer Philipp Putzer für den Residenzplatz ausgewählt. Insgesamt wurde sei es von der Fachjury als auch von den Expert die hohe Qualität der Einreichungen gelobt. Ebenso gelobt wurde von Pariser Seite die professionelle Zusammenarbeit.

Im Jahr 2023 werden die Ergebnisse dieser einmaligen Gelegenheit eines internationalen Austausches vom Preisträger in der Prisma Galerie im Rahmen einer Einzelausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Vergabe eines Studienplatzes in Paris wird dank der Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse auch in den kommenden Jahren ausgeschrieben.