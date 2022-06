Lange Nacht der Kirchen auch in Südtirol

Bozen – Nach zwei schwierigen Jahren kann die Lange Nacht der Kirchen heuer wieder auf gewohnte und bewährte Art und Weise stattfinden. Am kommenden Freitag, 10. Juni 2022, wird in 75 Kirchen, Klöstern und Kapellen in Südtirol ein vielfältiges, kreatives und ansprechendes Programm für Jung und Alt angeboten. Einen Überblick über alle 166 Veranstaltungen gibt’s auf der Webseite www.langenachtderkirchen.it.

Nachdem die Lange Nacht der Kirchen 2020 wegen der Corona-Pandemie gar nicht und 2021 nur in abgespeckter Form stattfinden konnte, starten Pfarreien und christlichen Organisationen zwischen Laatsch im Vinschgau und Innichen heuer wieder voll durch.

75 Kirchen, Klöster und Kapellen

Übermorgen Freitag, 10. Juni 2022, warten mehr als 150 Veranstaltungen in 75 Kirchen auf Besucher, die „ihre“ Kirche einmal anders erleben wollen. Das Programm ist heuer wieder bunt und vielfältig und reicht von Musik (z.B. in Dorf Tirol, Bruneck, St. Jakob/Leifers), Kirchenführungen (z.B. in St. Johann im Ahrntal, im Prokuluskirchlein bei Naturns oder der Brixner Hofburg), Familienangeboten, Tanz, Vorträgen bis zu gemeinsamen Gebeten und Gottesdiensten. Vielerorts sind Erkundungen von Orten, die sonst nicht zugänglich sind – von der Gruft bis hinauf zur Kirchturmspitze – an diesem Abend möglich.

Natürlich dürfen auch heuer die „Klassiker“ vergangener langer Nächte nicht fehlen: eine Fahrradsegnung gibt es in Bruneck, Kuscheltiere werden in Gries gesegnet und in St. Jakob/Leifers steht ein Suchspiel für Kinder auf dem Programm. Rockig wird es in Dorf Tirol, wo sich die Jugend auf ein „Rock the church“ freuen kann.

Lange Nacht auch in Österreich und Tschechien

Die Lange Nacht wird in Südtirol seit 2014 veranstaltet; das Seelsorgeamt der Diözese Bozen-Brixen und die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste koordinieren die Aktion. Am 10. Juni 2022 ist unsere Diözese nur einer der Schauplätze der Langen Nacht der Kirchen. Auch in Österreich und Tschechien gibt es von Freitag auf Samstag tausende Veranstaltungen in den Kirchen. Alle Informationen zur Langen Nacht der Kirchen in Südtirol und alle Veranstaltungen im Überblick gibt es im Internet auf www.langenachtderkirchen.it.