Lehrpersonal: Endgültige Ranglisten für neues Schuljahr veröffentlicht

Bozen – Die Deutsche Bildungsdirektion hat die endgültigen Landes- und Schulranglisten für das kommende Schuljahr 2022/2023 veröffentlicht.­

­

Die Aufnahme in den Schuldienst erfolgt in Südtirol wie im restlichen Staatsgebiet über Ranglisten. Für die unbefristete und befristete Aufnahme des Lehrpersonals an den Grund-, Mittel- und Oberschulen gibt es mehrere Ranglisten, die jährlich auf der Grundlage komplexer Vorgaben aktualisiert werden.

Für das kommende Schuljahr 2022/2023 liegen nun die endgültigen Landesranglisten und Schulranglisten vor. Das für Lehrpersonal zuständige Amt der Abteilung Bildungsverwaltung in der Deutschen Bildungsdirektion hat diese Ranglisten gestern Abend (9. Juni) veröffentlicht.

Einzusehen sind die Ranglisten an der Anschlagtafel der Deutsche Bildungsdirektion und im Internet auf den Landeswebseiten zu Bildung und Sprache unter “Deutschsprachige Schule”.