Lehrpersonen bei Pensionierungsfeiern verabschiedet

Meran – Jahrzehnte standen sie im Dienst der Schule, haben Generationen von Schülerinnen und Schülern begleitet und geprägt und sind in den Jahren 2020 und 2021 in den Ruhestand getreten: Insgesamt 360 Lehrpersonen und sechs Schulführungskräfte wurden bei insgesamt vier Feiern für ihre “wertvolle Bildungsarbeit” geehrt. Die Ehrungen fanden am 4. und 5. Mai in der Landeshotelfachschule “Kaiserhof” in Meran und am 10. und 12. Mai in der Landeshotelfachschule Bruneck statt.

Als Zeichen der Wertschätzung überreichten Landesrat Philipp Achammer und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner den nunmehr pensionierten Schulleuten ein Anerkennungsdiplom und eine Füllfeder, “damit viele Erinnerungen im Buch des Lebens festgehalten werden können”, wie der Landesrat und die Landesschuldirektorin betonten. Landesrat Achammer bedankte sich bei allen für das langjährige Engagement; Landesschuldirektorin Falkensteiner verabschiedete sich mit persönlichen Worten bei jeder Lehrperson.

Die Abendessen in Bruneck und Meran gestalteten die Schülerinnen und Schüler der Landeshotelfachschulen Bruneck und “Kaiserhof” Meran zusammen mit ihren Lehrpersonen. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Damenorchester “La Valse”.