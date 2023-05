Magische Lichtspiele bei Water Light Festival in Brixen

Bis zum 21. Mai ist Brixen in Südtirol Schauplatz des Water Light Festivals. 48 Licht-Kunst-Installationen sind bei der fünften Ausgabe des Festivals, das auch in Neustift und Franzensfeste über die Bühne geht, zu sehen. Die Künstler kommen aus Südtirol und aus mehreren weiteren Ländern. Österreich wird von der Foto- und Medienkünstlerin Siegrun Appelt sowie vom Innsbrucker Konzeptkünstler Thomas Feuerstein vertreten.

Die Besucher erwartet eine Auswahl an Kunstwerken, die das Thema des Festivals – die kulturellen, ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte von Wasser und Licht – in den Fokus rücken, hieß es seitens der Verantwortlichen. “Wasser ist Leben – Licht ist Kunst”, lautet das Motto des Festivals. Verschiedene Altstadt- und Wasserorte werden durch kreative Ideen zu Kunstwerken. Die Veranstaltung findet am Tag und bei Nacht statt: Bei Tag im Museum des Klosters Neustift und in der Festung Franzensfeste, bei Nacht in der Stadt Brixen.

Appelt beleuchtet mit zwölf Strahlern mit einer Gesamtleistung von 24 Kilowatt den Boden des Vorraumes des Brixner Doms. Sie hat ihre Lichtinstallation in Zusammenarbeit mit dem Dekanat Brixen-Rodeneck realisiert. Die 24 Kilowatt, die für die Installation verwendet werden, entsprechen einem Teil der Gesamtenergie, die die Kirchen des Dekanats normalerweise für die nächtliche Beleuchtung verbrauchen. Die Diözese Bozen-Brixen ist die erste katholische Diözese Italiens, die dem Europäischen Klimabündnis 2021 beitritt.

“Dank dieser Zusammenarbeit mit dem Dekanat konnten wir nicht nur ein Zeichen außerhalb des zentralen Domplatzes setzen, indem wir die Außenbeleuchtung der Kirchen ausschalteten und so den Energieverbrauch um 86 kWh pro Tag reduzierten, sondern auch den Wert und die Qualität der Dunkelheit aufzeigen. Außerdem verbraucht meine Installation noch weniger Energie, als wir durch das Abschalten der Außenbeleuchtung einsparen können”, kommentierte Appelt ihr Werk. Unter dem Motto “Gelebte Verantwortung für die Schöpfung” sei die Lichtkunstinstallation von Appelt ein sehr geeigneter Beitrag zur gesellschaftspolitischen Bewusstseinsbildung zum Thema Licht und Energie, erklärte Brixens Dekan Florian Kerschbaumer.

Medien- und Konzeptkünstler Feuerstein wiederum verwandelt die Stadtgalerie Brixen in eine Destillerie, eine Bar und ein Gewächshaus. Tagsüber wird die Galerie als Ausstellungsort besuchbar sein, abends werde sie sich für das Festival in ein alchemistisches Farbenmeer verwandeln.

“Das Festival ist so konzipiert, dass neben dem Unterhaltungsaspekt auch Reflexionen zum Ausdruck kommen, die in Zusammenhang mit dem Wasser und dem globalen Klimawandel stehen. Wir berücksichtigen außerdem soziale und ökologische Aspekte, die mit dem Thema Wasser und Licht verbunden sind”, erklärte der Chef der Tourismus-Genossenschaft-Brixen, Werner Zanotti. Die Verbreitung eines respektvollen Bewusstseins im nachhaltigen Umgang mit der Natur und den Wasserressourcen sei eines der Ziele des Festivals.