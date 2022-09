Marsch auf Bozen im Mittelpunkt des jüngsten Euregio-Kulturdonnerstags

Bozen – Mit dem “Marsch auf Bozen” vor hundert Jahren war gestern Abend ein bedeutendes zeithistorisches Ereignis der Südtiroler Geschichte Thema eines sehr gut besuchten Euregio-Kulturdonnerstags.

Hundert Jahre sind seit dem Marsch auf Bozen vom 1. bis 2. Oktober 1922 vergangen, durch den gewalttätige politische Faschisten unter anderem die rechtswidrige Absetzung des letzten deutschen Bürgermeisters Julius Perathoner und des Zivilkommissars Luigi Credaro erreichten. Die Verwaltung der damals noch mehrheitlich deutschen Stadtgemeinde hatte sich zuvor geweigert, der Forderung der faschistischen Partei zu entsprechen und die Kaiserin-Elisabeth-Schule in der Sparkassenstraße, die damals größte und modernste Schule der Stadt, für den Unterricht in italienischer Sprache zur Verfügung zu stellen.

Dieser Marsch auf Bozen stand gestern Abend (22. September) im Mittelpunkt des Euregio-Kultur-Donnerstags, zu dem sich zahlreiche Geschichtsinteressierte im Waaghaus in Bozen einfanden. Christoph von Ach vom Euregio-Generalsekretariat führte vor vollem Haus in den Abend ein. Er verwies auf die Aktualität des Ereignisses, das auch in der Rubrik “Vor 100 Jahren” im Webportal “Historegio”, mittels dem die Euregio die Geschichte aller drei Landesteile des historischen Tirols vermitteln möchte, thematisiert werde.

Der Marsch auf Bozen und die damaligen Ereignisse wurden gestern Abend anhand authentischer Berichte lokaler und nationaler Zeitungen für das Publikum lebendig aufbereitet. Die Publizisten Astrid Panizza und Thomas Sinha trugen die Zeitungsartikel in deutscher und in italienischer Sprache vor. Als Erzähler brachte der habilitierte Südtiroler Historiker Walter Landi dem Publikum die dramatischen Ereignisse näher und kommentierte die zeitgenössischen Berichte. Für die musikalische Umrahmung sorgte mit dem Kleinen Chor Bozen im MGV einer der traditionsreichen Chöre der Landeshauptstadt.

Nächster Kulturdonnerstag am 27. Oktober

Die Kulturdonnerstage finden an jedem dritten Donnerstag im Monat statt und bieten die Möglichkeit, in verschiedene Themen der Euregio einzutauchen, an Workshops teilzunehmen und Gleichgesinnte zu treffen. Die Initiative wurde im Februar 2022 von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und dem Kulturverein Waaghaus ins Leben gerufen. Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, steht der nächste Kulturdonnerstag an.