Ministrantinnen zu Besuch beim Bischof

Bozen/Margreid – Ministrantinnen aus Margreid statteten Bischof Ivo Muser einen Osterbesuch ab. Sie überreichten dem Bischof eine Kerze sowie die Ostergrußkarte der Katholischen Jungschar mit der diesjährigen Botschaft:

Seid nicht traurig, glaubt daran, dass es besser wird! Jesus lebt!

Die Ministrantinnen Viktoria, Pia, Lina und Maja aus Margreid hatten die Ehre, Bischof Ivo Muser zu besuchen und ihm die Ostergrüße zu überbringen. Die beiden Leiterinnen der Minigruppe Margreid sowie Magdalena Ferdigg, zweite Vorsitzende der Jungschar, haben die Kinder begleitet. Der Bischof freute sich sehr über den Besuch der Ministrantinnen und über die Kerze und Karte, die sie ihm geschenkt haben. Die Kinder stellten dem Bischof Fragen und sprachen mit ihm über die Bedeutung von Ostern. Er betonte, wie wichtig und wie schön das Osterfest für die Christen ist und erklärte ihnen die wichtigsten Symbole wie zum Beispiel das Lamm und die Osterkerze.

Ostergrußaktion der Jungschar in Österreich und Südtirol

Die Kinder und die Jungschar-Vorsitzende überbrachten dem Bischof auch die Ostergrußkarte der Katholischen Jungschar. Seit 1969 verteilen Jungscharkinder und Minis in ganz Österreich und Südtirol die Ostergrußkarten und tragen die Botschaft von der Auferstehung weiter. Dieses Jahr hat Theresa aus der Diözese Graz-Seckau das Motiv für die Karte gezeichnet. „Für Theresa ist die Botschaft klar: Auch wenn es jetzt schwer ist und wir traurig sind – wir dürfen auf die Hoffnung und auf bessere Zeiten vertrauen. Wir freuen uns sehr, diese Botschaft jedes Jahr in den Pfarreien zu verbreiten und die Auferstehung von Jesus zu feiern. Besonders in der momentanen Zeit brauchen wir Hoffnung und Zuversicht“, so Magdalena Ferdigg. Die Ostergrußkarten werden in vielen Pfarreien zu den Osterfeiertagen nach den Gottesdiensten verteilt, manchmal auch mit Basteleien. Die Ostergrußkarte wird jedes Jahr von einem Kind einer anderen Diözese gestaltet.