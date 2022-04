„Mission erfüllt“ bei der Aktion der Jungschar in Lana, Klausen und Sterzing

Lana/Klausen/Sterzing – Um die 800 Kinder und ihre Begleitpersonen nahmen heute bei Aktion zum Jahresthema der Katholischen Jungschar Südtirols teil. Mit kniffligen Rätseln, actionreichen Aufgaben und einer gemeinsamen Mission machten sie sich in Lana, Klausen und Sterzing auf dem Weg durch die Gassen und Plätze.

Unter dem Motto „Hand in Hand – Eine Rallye der besonderen Art“ trafen sich jeweils über 250 Jungscharkinder, Ministrantinnen und Ministranten und ihre Gruppenleiter:innen heute in den Zentren von Lana, Klausen und Sterzing. Von 15 bis 17 Uhr waren die Kinder in Kleingruppen in den Gassen unterwegs, haben Rätsel und Aufgaben gelöst und Figuren der Geschichte getroffen. „Die Aktion war ein voller Erfolg und eine Freude für alle! Nur gemeinsam konnten die insgesamt 800 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Mission erfüllen, nämlich den imaginären Ort Falt wieder in den bunten Ort Viel-Falt zu verwandeln, in einen Ort, wo sich alle respektvoll behandeln und fair miteinander umgehen“, so Elsa Platzgummer, 3. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols. Die Geschichte der Rallye drehte sich rund um das Jahresthema der Jungschar „Hand in Hand füreinand“ und griff Themen wie Respekt, Streit, Versöhnung, Vielfalt und Fairness auf.

Spürbare Freude und Begeisterung

Zur Aktion „Hand in Hand“ waren alle Jungschar- und Minigruppen in Südtirol eingeladen. Es war die erste größere Veranstaltung der Jungschar seit der Corona-Pandemie. „Diese Art von Veranstaltungen haben uns gefehlt. Dies merkte man auch heute an der Begeisterung aller Anwesenden. Obwohl das Wetter nicht ideal war, ließen wir uns die Freude nicht nehmen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die dabei waren und zum Gelingen der Aktion beigetragen haben“, so Platzgummer. Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich herzlich für die Zusammenarbeit bei den Jugenddiensten Lana-Tisens, Unteres Eisacktal und Wipptal, bei den Gemeinden und Weltläden sowie für die süße Überraschung bei „Mein Beck“ in Lana, bei der Bäckerei Gasser in Klausen und bei der Bäckerei Häusler in Sterzing und beim Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen für die Unterstützung.

Jungschar ist…

…Lebensraum für Kinder

…Kirche mit Kindern

…Lobby im Interesse der Kinder

…Hilfe getragen von Kindern

Die Katholische Jungschar Südtirols (KJS) ist die größte Kinderorganisation in Südtirol und besteht seit 1953. In fast jeder Pfarrei gibt es Jungschar- und Minigruppen. Insgesamt gibt es über 9.000 Jungscharkinder und Minis in Südtirol. Sie werden von ca. 2.000 ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern betreut.