Missionaretreffen in Bruneck

Am 25. August

Bruneck – Missionare und Missionsschwestern auf Heimaturlaub, Laienmissionare und Entwicklungshelfer sowie die Mitglieder der Fachausschüsse für Caritas und Mission in den Pfarrgemeinderäten und die Mitglieder der Eine-Welt-Gruppen kommen am Donnerstag, 25. August 2022, im Ursulinenkloster in Bruneck zum alljährlichen Missionaretreffen zusammen. Auch Bischof Ivo Muser wird beim Treffen dabei sein.

Etwa 50 Menschen aus der Diözese Bozen-Brixen sind in der Mission tätig. Jedes Jahr im Sommer organisiert das diözesane Missionsamt für diese Missionare und Missionsschwestern, aber auch für alle Interessierten ein Missionaretreffen. Heuer findet das Treffen am kommenden Donnerstag, 25. August 2022, von 9 bis 16 Uhr im Ursulinenkloster in Bruneck statt.

Auf dem Programm des heurigen Missionaretreffens stehen Erfahrungsberichte der anwesenden Missionare, ein Überblick über die Tätigkeit von Mission Bozen-Brixen, eine Rede von Bischof Ivo Muser und eine Wort-Gottes-Feier zum Thema „Leben als Geschenk“ mit Gedenken an die verstorbenen Missionare.