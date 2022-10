Mitgliederversammlung und Neuwahlen der Diözesankommission für Kirchenmusik

Brixen – Bei der Mitgliederversammlung des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol im Bischof Gargitter-Festsaal der Cusanus Akademie in Brixen trafen sich Vertreter der Kirchenchöre, Organist*innen und Kantor*innen und hielten Rückschau auf das vergangene Jahr. Im Rahmen der Versammlung wurde zudem eine neue Diözesankommission für Kirchenmusik gewählt.

Am Beginn der Versammlung stand eine Anpassung der Verbandsstatuten an. Unter anderem wurde dadurch die Aufnahme einer Vertretung der italienischen Arbeitsgruppe in die Diözesankommission für Kirchenmusik ermöglicht.

Auf das reichhaltige Tätigkeitsprogramm des Verbandes, das die Betreuung von Kirchenchören, Organist*innen und Kantor*innen beinhaltet, wurde Rückschau gehalten. Zahlreiche Angebote im Bereich der Aus- und Weiterbildung wurden vom Verband organisiert. Gleichzeitig wurde auch ein Blick auf die kommenden Veranstaltungen, wie z. B. verschiedene Referate zu Themen wie „Neue Mitglieder für Kirchenchöre“ oder einen Band-Workshop in Zusammenarbeit mit Südtirols Katholischer Jugend, gegeben.

Nach zwei Jahren Pandemie sind nun viele Vereine wieder aktiv. Herausforderungen sollen nun angegangen werden, damit wieder viele Menschen für die Kirchenmusik begeistert werden können. Für den Verbandsvorsitzenden Heinrich Walder steht besonders die Pastorale Aufgabe der Kirchenmusik im Zentrum. „Es entsteht Gemeinschaft zwischen denen, die singen und spielen, und denen, die hören und mitfeiern“, so Walder.

Für die Mitgliedsvereine galt es die neue Diözesankommission für Kirchenmusik für die kommenden 5 Jahre zu wählen. Die 16-köpfige Kommission, besteht aus Kirchenmusiker*innen aus dem ganzen Land und steht an der Spitze des Verbandes. In der im Anschluss abgehaltenen konstituierenden Sitzung wurde Heinrich Walder, ehemaliger Domkapellmeister in Brixen und Professor für Kirchenmusik am Konservatorium Bozen, als Vorsitzender bestätigt.

Sechs Kirchenmusiker wurden für ihren über 65-jährigen oder außerordentlichen Dienst als Chorleiter oder Organisten mit der Diözesanmedaille geehrt. Im Zweijahresrhythmus werden die Auszeichnungen vom Verband in Zusammenarbeit mit der Diözese verliehen. Heuer erhielten die Diözesanmedaille Josef Baur (Wahlen), Paolo Dapunt (St. Leonhard, Abtei) Engelbert Perkmann (Lana), Oswald Salcher (Sterzing), Hans Simmerle (Deutschnofen) und Ernst Überbacher (Raas/Milland) für ihre außerordentlichen Verdienste.

Die Mitglieder des Verbandes der Kirchenmusik sind 324 Kirchenchöre, Singgemeinschaften und Musikgruppen, die zu einem wesentlichen Teil in der Liturgie musikalisch tätig sind. Anrecht auf die Dienstleistungen des Verbandes haben die in den 281 Pfarreien der Diözese Bozen-Brixen tätigen Organist*innen & Kantor*innen.