Müllsammelaktion im Brixner Auwald

Brixen – Am Samstag wurde im Auwald in der Brixner Industriezone wieder eine große Müllsammelaktion durchgeführt. Organisiert wurde diese heuer vom Verein Artenschutzzentrum St. Georgen unter Präsidentin Petra Steiner. Tatkräftig mitgeholfen haben auch einige Aktivisten des Teams Auwald, welche sich für die Rettung dieses von einer Abholzung bedrohten Vogelhabitats einsetzen. Einige waren eigens aus Bozen angereist, um den letzten großen Auwald des Eisacktales vom Müll zu befreien.

Insgesamt konnten bei diesem Einsatz an die 15 große Plastiksäcke mit Abfall verschiedenster Art wie Plastik- und Glasflaschen, Lebensmittelverpackungen, Autoreifen usw. gefüllt werden. Meist stammt dieser Müll von gegenüber der Natur unsensiblen Fahrern von Lastkraftwagen, die am Rand des Auwaldes während den Wochenend-Fahrverboten in ihren Fahrzeugen „campieren“.

Besonders schlimm sind die Zustände hinter dem Drahtzaun des Parkplatzes gegenüber der Mensa. Dort wird jegliche Art von Müll direkt in den Auwald geworfen, wobei dieser auch an den Ästen der Bäume hängenbleibt. Gerade aus diesem Grunde waren sich alle Teilnehmer dieser Müllsammelaktion darin einig, dass es endlich an der Zeit wäre, entlang der Alfred-Amonn-Straße auch mobile Toiletten aufzustellen. Denn nur so kann dieser Missstand behoben werden! Zudem wäre es auch angebracht, dort größere Müllcontainer aufzustellen. Derweil wurden noch weitere Hinweisschilder gegen die illegale Müllentsorgung angebracht!

Im Rahmen dieser Aktion wurde auch jener Müll entfernt, der direkt am westlichen Rand des Auwaldes zusammen mit großen Schneemengen im Dezember abgelagert wurde.

An dieser Stelle möchten sich alle Beteiligten beim Leiter der Umweltdienste der Stadtwerke, Herrn Michele Bellucco und den Mitarbeitern der Straßenreinigung bzw. des Recyclinghofes recht herzlich für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken!