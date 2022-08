Music in Motion

Bozen – „Klassischer“ geht es kaum: Am 24. August spielen die Streicher des Haydn Orchesters unter der Leitung des Konzertmeisters und Solisten Marco Mandolini im Vereinshaus Unterinn „Eine kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart und die Konzerte für Streicher und Solovioline der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr und wird am 25. August um 21.00 Uhr in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran wiederholt.

Marco Mandolini wurde 1968 in Montréal (Kanada) geboren und studierte am Musikkonservatorium seiner Heimatstadt Violine und Kammermusik bei Raymond Dessaints und Johanne Arel. 1990 erwarb er in diesen Fächern sein Diplom mit Auszeichnung. Er gewann mehrere gesamtstaatliche Wettbewerbe und erhielt staatliche Stipendien in Kanada und in den Niederlanden. Sein Studium setzte er in Utrecht bei Philippe Hirschhorn, an der Mozart-Academy in Prag und an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Günter Pichler fort. Meisterkurse besuchte er bei Boris Belkin an der Accademia Chigiana in Siena, bei Viktor Liberman, Gerhard Schulz und dem Alban Berg Quartett. Mandolini war Mitglied des European Community Chamber Orchestra und des Wiener Kammerorchesters. Seit 1997 ist Marco Mandolini Konzertmeister des Haydn Orchesters.