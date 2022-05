Musikalische Feier für den Geburtstag der Autonomie

Meran – Am gestrigen Abend wurden die Siegerwerke des Kompositionswettbewerbs zu “50 Jahre 2. Autonomiestatut” durch das Euregio-Jugendblasorchester im Meraner Kursaal uraufgeführt.

Sowohl Teile aus typischen Tiroler Melodien als auch Charakteristiken italienischer, deutscher und ladinischer Volkslieder bilden das Fundament der Motive, die sich im Laufe des Werks entwickeln, das den Kompositionswettbewerb des Landtags zum 50-Jahr-Jubiläum des Autonomiestatuts gewonnen hat: „Memoria Dignum“ von Tobis Psaier, Komponist und Multiinstrumentalist aus Teis, Villnöss. Angefangen mit einer ruhigen Einleitung, die harmonische und melodische Motive anreißt, nimmt der zweite Teil ordentlich Fahrt auf. Schüsse fallen, Krieg wird zum Thema, sowie auch die Option. Im ruhigen dritten Part, der darauf folgt, wird getrauert, reflektiert, werden Entscheidungen in Frage gestellt. Nach einem Intermezzo von Solo-Instrumenten folgt der vierte Teil, der Kontraste und Gegensätze behandelt, aber schließlich in Einigkeit und einem grandiosen Finale endet.

Die Komposition wurde gestern Abend vom Euregio-Jugendblasorchester im Meraner Kursaal uraufgeführt, zusammen mit zwei weiteren eingesandten Werken – „Esse“ von Marcello Fera und „Cincanta“ von Ivan Marini. Das Orchester wurde dirigiert von Johann Finatzer, Franco Puliafito und Wolfram Rosenberger. Der von Dieter Scoz moderierte Abend wurde mit der Europahymne eröffnet und schloss mit der Trentiner und der Tiroler Landeshymne.

Man wollte mit dieser Veranstaltung zum runden Autonomiejubiläum – die auch anlässlich des heurigen Europatages stattfand – vor allem der Musik und der Jugend das Wort erteilen zu einem Thema, das sonst meist von Politik, Presse und Geschichtswissenschaft beleuchtet wird. Filippo Bussolati, Schüler der Bozner Archimede-Schule, der bereits bei der Feierstunde am 20. Jänner im Landtag dabei war, sah das Zusammenleben der drei Sprachgruppen als wichtigstes Resultat des Autonomieprozesses, ein Beispiel in Europa: „Wir sind der Beweis, dass verschiedene Kulturen zusammenleben und sich gegenseitig respektieren können.“

„Autonomie und Europa sind zwei Konzepte, die eng miteinander verbunden sind: Die Autonomie unserer Provinzen und unserer Region wären nicht möglich gewesen ohne die Zusammenarbeit zweier europäischer Staaten, Italien und Österreich, und die Öffnung der Grenzen innerhalb Europas hat diese Autonomie noch gestärkt und konkreter gemacht und den Weg eröffnet zu einem Europa, das den Bedürfnissen der Regionen und der Minderheiten mehr Aufmerksamkeit schenkt“, erklärte Südtirols Landtagspräsidentin, die an dem Abend 425 Gäste im Kursaal begrüßen konnte, darunter auch die Landtagspräsidentin von Tirol, den Landtagspräsidenten des Trentino, den Landeshauptmann von Südtirol sowie zahlreiche Landtagsabgeordnete, den Regierungskommissär und den Meraner Bürgermeister.

Dieser verglich die harmonische Zusammenarbeit in einem Orchester mit dem Zusammenleben, das das Statut ermöglicht. Tirol, Südtirol und das Trentino seien nicht nur durch die Geschichte verbunden, es gebe viel grenzüberschreitende Zusammenarbeit, meinte die Tiroler Landtagspräsidentin, “auch die Musik verbindet über die Grenzen hinweg, und ein Beispiel dafür ist das Euregio-Jugendblasorchester.” Der Trentiner Landtagspräsident unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit im Rahmen des Dreierlandtags und meinte, dass solche grenzüberschreitenden Erfahrungen in das Statut einfließen und von der Verfassung, von Österreich und der EU anerkannt werden sollten: “Es ist unsere Pflicht, das Statut nicht nur zu feiern, sondern auch an seine Fortschreibung zu denken.” “Die Autonomie ist nicht perfekt, man muss immer weiter daran arbeiten”, erklärte Südtirols Landeshauptmann, “aber in der ganzen Welt wird sie als Beispiel für das Zusammenleben verschiedener Kulturen gesehen, was besonders in diesen kriegerischen Zeiten wertvoll ist.”

Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist Partner der Initiative, die auch vom Trentiner Landtag unterstützt wird, während mit dem künstlerischen Aspekt der Südtiroler Künstlerbund, die Stiftung Haydn von Bozen und Trient, der Verband Südtiroler Musikkapellen und die Hochschule für Musik „Claudio Monteverdi“ Bozen betraut wurden. Die Jury mit Manuela Kerer, Eduard Demetz (Musikhochschule Monteverdi), Thomas Ludescher, Meinhard Windisch, Johann Finatzer (Verband Südtiroler Musikkapellen) und Gianni Olivieri (Stiftung Haydn) hatte das Beste aus 10 eingesandten Werken zu küren.

Die gestern uraufgeführten Werke werden den Musikkapellen in der Euregio zur Verfügung gestellt.

Die zweite Uraufführung findet am Sonntagabend (8. Mai, 20.30 h) im Teatro Zandonai in Rovereto statt.