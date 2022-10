Musikkapelle aus Villnöß siegt bei österreichischem Bundeswettbewerb

Villnöß – Der Österreichische Blasorchesterwettbewerb der Stufe D hat am Samstag acht der besten Musikkapellen aus Österreich und Südtirol in die Carinthische Musikakademie Ossiach nach Kärnten gelockt. Die Musikkapelle von Villnöß mit Kapellmeister Hans Pircher überzeugte am meisten und holte sich den ersten Platz.

Bei Bundeswettbewerbe liegt immer ein gewisses Knistern liegt in der Luft, wenn die erste Musikkapelle die Bühne betritt. Die Stufe D steht für „schwierige Literatur“, die von jedem einzelnen Mitglied im Orchester alles abverlangt. Die Teilnahme an einem Wettbewerb dieser Stufe erfordert vor allem viel Konzentration von allen Akteurinnen und Akteuren auf der Bühne.

Villnöß wurde mit 93,75 Punkten Bundessieger vor Salzburg mit 91,88 Punkten und der Musikkapelle Groß St. Florian mit 89,38 Punkten.

Wie bereits in den letzten Jahren musste jede Musikkapelle ein frei wählbares Selbstwahlstück und ein einheitliches Pflichtstück spielen: Heuer war dies „Hounds of Spring“ von Alfred Reed.

Als Neuerung wurde erstmals ein Sonderpreis für die beste Interpretation des einheitlichen Einspielstücks „Lachen, kosen, tanzen“ von C.M. Ziehrer vergeben. Diese Bewertung wurde von Fachleuten aus dem Gremium der Landeskapellmeister durchgeführt und wurde an die Musikkapelle St. Georgen im Attergau (OÖ) vergeben.

Als Kern der Bewertung galt jedoch die international besetzte Fachjury. Den Vorsitz führte Bundeskapellmeister Helmut Schmid. Ihm zur Seite standen der Schweizer Dirigent Blaise Héritier, der Dirigent und Komponist Marco Somadossi aus Italien, der gebürtige Argentinier Miguel Etchegoncelay sowie die bekannte österreichische Sängerin, Songwriterin und Vocalcoach Monika Ballwein.