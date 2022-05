Netflix bald wieder in Südtirol?

Junge Eisacktalerin in Talentförderungsprogramm aufgenommen

Verdings/Los Angeles – Mit “A Cold Goodbye” könnte Südtirol bald wieder zur Filmkulisse werden, so berichtet das Tagblatt Dolomiten. In einem hochkarätigen Mentoring-Programm des Netflix-Partners Impact erhalten junge Regisseur*innen die Chance, eigene Ideen und Fähigkeiten auszubauen. Insgesamt 750 Bewerber*innen aus dem deutschen Sprachraum hatten sich für das Programm gemeldet. Lisa Maria Kerschbaumer aus Verdings hat sich mit ihrer spannenden Detektiv-Story durchgesetzt und arbeitet nun gemeinsam mit Regisseuren aus Los Angeles an ihrer Drehbuch-Idee.

