Neustart Offene Jugendarbeit

Waidbruck – Der Jugenddienst Unteres Eisacktal EO darf sich über ein neues Mitglied freuen: Die Gemeinde Waidbruck hat die Dringlichkeit vor Ort mehr Jugendarbeit zu leisten erkannt und ist damit auf den Jugenddienst zugekommen. In der Vollversammlung vom Jugenddienst im Sommer 2021 haben die aktuellen Mitglieder dem Antrag auf Aufnahme stattgegeben. Der Gemeinderat Waidbruck hat auf Anraten des Gemeindeausschusses in seiner Sitzung am 29.03.2022 den Vertrag über die Zusammenarbeit gutgeheißen.

Jugendreferentin Franziska Gasser ist erfreut über die erneute Zusammenarbeit: „Nachdem im Jugendraum lange Jahre keine betreute Öffnungszeit mehr stattgefunden hat, freut es mich umso mehr, dass wir nun voller Elan wieder starten können.“

Ende Dezember schon hat Verena Dariz, Jugendarbeiterin in der Gemeinde Waidbruck, zu einem Kennenlernen und Brainstorming eingeladen. Gemeinsam sollte überlegt werden, was es in Waidbruck neben der verbandlichen Jugendarbeit für die Jugend geben soll. Der Einladung sind viele junge Menschen gefolgt – ein Zeichen, wie wichtig die Jugendarbeit vor Ort und das Interesse für den Jugendraum ist. Beim Sammeln der Ideen und Wünsche wurde klar, dass sich die Mädchen und Jungen vor allem fürs gemeinsame Kochen, Spielen und gemeinsam Unternehmungen machen interessieren.

Die Jugendarbeiterin wird am letzten Freitag im Monat die Türen zum Jugendraum in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr aufsperren. Dann können Jugendliche ab der Mittelschule gemeinsam aktiv sein – egal, ob beim Spielen, Musikhören oder Calcetto spielen. „Mein Ziel ist es gemeinsam mit den Kids und Jugendlichen tolle Angebote umzusetzen und eine verlässliche Ansprechperson für die Jugend im Ort zu sein. Der Aufbau diverser Gruppen wäre ein Highlight obendrauf“, so Dariz. Neben den Angeboten ab der Mittelschule wird auch versucht, einmal im Monat ein Highlight für Kinder ab der Grundschule anzubieten.

Der Vorstand vom Jugenddienst Unteres Eisacktal EO und Gemeindereferenten sind sich einig, dass hier ein Ort der Begegnung geschaffen wurde, an dem soziale Kontakte vertieft und ausgebaut werden können.